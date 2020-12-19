桃園80坪度假宅 木質調系混搭玩出人文風

住宅空間作為全家人生活的起點，能夠滿足成員間的多元需求與喜好，便是令人安穩依靠的舒適港灣。位在桃園一處80多坪的豪闊住宅，3層樓的空間在辰林設計的悉心規畫下，依循屋主對生活的嚮往，與一家三口各自喜愛的工業風、美式風與現代風，透過邏輯性的混搭手法兼納各自的設計精隨，並援引基地佔有得天獨厚的地理環境為靈感發想，細膩鋪陳空間層次，造就舒適愜意的人文度假宅。

轉載自設計王

溫潤木質、粗獷灰階、洗鍊的鐵件與復古的紅磚共譜於同一空間裡，少見的搭配讓空間有了獨特的靈魂，就如同欣賞了一曲輕快多變的交響樂，在簡約與精緻交織的設計語彙間，創造令人滿足的豐富空間尺度。本案根據全家人喜愛的住宅風格量身訂製而成，以成熟洗練的設計語彙，妥善進行敞朗開放的視野格局、流暢的動線規劃，完美滿足全家人休憩、娛樂、社交等多種功能；結合豐富多元的材質、溫和淡雅的色彩組合，在優雅與原始的氣韻間碰撞出新火花，鋪展出獨具人文特色與度假風情的大器宅邸。

玄關一進門的樓梯側邊造型，消彌原始樓梯結構的厚實感，而鐵鏽板材質更成為玄關亮點，展現此宅獨特個性，地坪則以水磨石和仿舊水洗痕的地磚區分各個區域，賦予空間不同的敘事感。寬敞的公領域客廳電視牆選用如鐵鏽感的噴塗與樓梯鏽板相呼應，沙發背牆的珪藻土以鏝刀痕跡呈現，蒸騰整體如油畫般的藝術筆觸，搭配家飾用品與結合電影元素的磁磚吊飾，空間內的壁爐的設置更如畫龍點睛，凸顯家的溫暖氣息，呈現好萊塢懷舊休閒的氛圍。位於沙發旁的泡茶區以溫潤的實木地板搭配整塊的花崗石檯面，挹注自然樸實氛圍，介於廚房與餐廳之間的中島，提供寬裕的空間讓屋主與親朋好友一起共享美食，大量的個人收藏陳列於開放的櫃體間，生活的各角都瀰漫著讓人恬適放鬆的生活閒情。

沿階梯轉入二、三樓的各個空間，木質調的香氣與沉穩的胡桃色，讓空間自然散發沉澱而深刻的氛圍，搭配屋主的收藏品，禪延屋主典藏的無限美好，閱讀區的天花板與壁面以原始毛胚的水泥結構為基調，搭配帶點鏽蝕斑剝的地磚與鐵件，呈現工業風粗曠的氣息，喚醒歲月時光感。臥室內完整的機能設備、柔和的色彩搭配、寬敞舒適的空間尺度，再加上窗外綠意盎然的景緻，更迎來靜謐美好的空間質感。

Source from 辰林設計