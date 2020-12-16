央行打炒房殺到重劃區 10大危險地帶曝光

央行無預警宣示將打台灣炒房，金管會也提出應對措施，從試圖從金融工具、市場供需面下手，行政院各部會也動起來，不僅10日通過實價登錄2.0三法及所得稅基本稅額條例修正草案，透過行政程序遏止炒房歪風。這波行動最引人注目的，莫過於金管會促銀行嚴控建商餘屋貸款，以及提高銀行資本成本，嚴格審視銀行授信風險，首當其衝的就是重劃區的預售屋建案。

房產專家章定煊之前就在臉書表示，這次金管會進行銀行資本管制、中央銀行選擇性信用管制、內政部預售案場檢查與推實價登錄2.0、財政部紅單追稅與所得基本稅額條例修正，一連串手段讓部分建商將餘屋貸款的風險轉嫁至銀行的手段無所遁形。

然而，這些動作也讓建商憂心忡忡，主要是台灣房市從2018年開始出現回溫跡象，主要是受到台商回台資金帶動、剛性需求進場等因素，中華民國商業總會理事長、鄉林建設集團董事長賴正鎰強調，「房市原子彈要爆炸了！」此次出手真的太重了；不少建商表示房市要變盤，明年買氣一定轉趨觀望；而口袋不夠深、銀彈不夠多的建商，將終結信用擴張。

據《鏡周刊》報導，在賣壓沉重、貸款成數被限制下，餘屋偏多的重劃區恐成為第一波遭到政府政策影響的地區。根據內政部資料顯示，全台餘屋數量最多的10大地區分為新北市淡水區、桃園市中壢區、高雄市左營區、新北市汐止區、新北市新莊區、高雄市三民區、桃園市桃園區、新竹縣竹北市、台中市西屯區、桃園市龜山區。其中，包括淡水新市鎮、新莊副都心、青埔、台中7期等重劃區都熟為人知，許多房產專家也是對於重劃區的餘屋率偏高的問題提出建言，

由於預售屋具有高槓桿特性，以非常小的風險獲得龐大利益，讓許多投資客選擇在重劃區進場，許多重劃區建案在過去2年也一路上漲，甚至部分預售屋的貸款成數還來到7成，政府這次的打炒房政策也包括貸款成數限制，如此一來，這些重劃區的建案在蓋好交屋後，可能會迎來一波解約潮，後果不容忽視。

（中時新聞網 呂承哲）

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