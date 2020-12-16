台中房市2020推案大爆量 衝破3,000億大關

台中市不動產開發商業同業公會今（16）日指出，台中房市在台商資金回流、重大建設逐步到位，以及人口持續成長等利多帶動下，預估2020年推案金額衝破3,000億大關、高達3,049.08億元，年成長9.2％，創下民國82年以來的歷史次高！ 台中市不動產開發公會指出，2020年台中房市不受疫情影響，市場呈現「價漲量增」格局，各區域房價平均上揚二至三成，產品則以二房、小三房為主力，主力總價帶則落在800萬至1,200萬元間。

台中市不動產公會市調委員會指出，2020年台中房市不僅推案大爆量，且平均銷售率達75％；尤其是北屯區，整體銷售量平均高達9成以上，甚至有一半個案已經完銷！不過，近期受到政府祭出打房措施影響，市場恐將短期出現觀望，預期2021年推案與購屋信心也將略受影響，整體來看，市場供給勢必下修，將呈「價微增、量稍減」的走勢，全年推案金額預估在2,200億至2,400億元之間。 台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，台中市今年邁入軌道經濟元年，正式脫胎換骨轉大人。

因為任何一個高度發展的城市，都必須要有捷運建設，尤其台中又是全國第二大都會，整個城市充滿了正能量及向上提升的經濟力。林正雄指出，除了地理適中、氣候宜人之外，台中也是西部矽谷走廊的核心，在美中貿易戰所衍生的轉單效益，以及台商資金回流挹注下，可以預期台中未來的政經地位不容小覷。林正雄認為，隨著美國總統選舉塵埃落定，美中貿易戰未來二、三年無解，台灣成為高科技產業轉單效益獲益者，預期至少還有五年以上的榮景。台中市今年前11月人口數累計為281萬8,670人，年增0.16%；而前11月房屋移轉棟累計已達4萬3,330棟，預估全年可達4萬7,781棟，較去年同期成長約10％，其中25％、約1萬戶為新成屋。

0展望2021年房市，林正雄認為，市場將不會再有1字頭房價，產品面在14期重劃區與水湳經貿園區帶動下，則會略為比今年放大3~5坪左右，二房與三房之比逐漸拉近，符合剛性需求。至於2021年的推案熱區，林正雄認為，14期重劃區與水湳經貿園區都值得關注，因為這個區塊地點好、亮點多，吸引眾多品牌建商搶進購地；其中，14期房價預期將站上4字頭，水湳經貿園區則從45萬元起跳。

不過，上述兩區由於房價飆高，加上仍處於建設期，生活機能尚不充足，建商推案必須要有相當的品牌力來支撐。