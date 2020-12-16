不動產市場量衝4千億元大關 創18年新高

世邦魏理仕16日舉辦2020年第四季不動產季報和明年市場展望記者會，最新統計指出，儘管今年初飛來一隻「超級黑天鵝」新冠肺炎疫情，但受惠資金行情氾濫，2020年不動產市場量「應該可以輕鬆突破4,000億元大關！」創18年新高。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，展望明年，可用「再出發」來下註解。

李嘉玶指出，2020年不動產市場量衝4,000億元大關，其中商用不動產市場自下半年以來急拉尾盤，成交額暴衝，累計已高達1,206億元，土地市場則已成交2,745億元，是從2018年以來，連續三年衝新高，預估全年將創下CBRE自2003年以來的最高紀錄。

針對央行打炒房四大措施，世邦魏理仕李嘉玶指出，這些新政策，對於商用不動產市場應衝擊不大，只要符合企業生產需求的不動產，他們應不受影響。倒是住宅市場，衝擊最大，投資客應不會再積極出手。

另外，金融保險業今年出手也相當積極，統計指出今年已砸下1,121億元購買不動產，創歷史次高。李嘉玶表示，其中九成都集中在台北市，對於地點還是相當挑剔。

展望明年，溫度普遍偏向中間，尤其是因為央行最新實施的購地貸款，預期有一些投資人，短期應會轉為觀望。

值得觀察的是，很多賣方對於成交的期待值，都非常高，例如台北市各級辦公室，賣方普遍開價都喊到每坪100萬元以上。

預期明年辦公室租金應會溫和成長，但租金收益率也相對會壓縮。另外對於地段佳、交通條件佳、具長期開發潛力的物件，還是會受到青睞，投資人仍著眼於未來開發潛力。

最近在對於投資人建議投資策略方面，明年依然看好，售後回租有可能會變多，另外房東惜售心態強，在政府陸續推出打房措施後，若有些企業有意採取「輕資產」模式之際，有可能會加強其出售意願，加速出場。

至於買方，建議可逢低收購。例如日本投資人還是看好飯店旅館，目前很多價格還是偏低，待疫情解封後，全球旅遊市場將可望復甦。

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