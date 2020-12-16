社宅租金引爭議 北市：估價師查估

台北市政府推明倫社會住宅租金引發討論。前都發局長林洲民今天說，北市府近期引用社宅租金計算公式是前所未有的案例，租金是公共議題，「取利於民」不可取。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，北市社宅公告租金總價，由3家估價師查估10家以上周邊住宅租金標準訂定，低於市場行情85折，且社會局針對經濟弱勢住戶提供新台幣3000元至1萬1000元租金補貼，降低住民負擔。

她說，社宅是公共議題，政府財政有限，扶助經濟弱勢也應考慮財務成本壓力，避免擠壓其他公務預算與照顧弱勢，若完全不考慮自償性，恐怕才是債留子孫。

林洲民接受中央社記者訪問時指出，今年9月底，北市府引用社會住宅租金計算公式是新創舉，這「取利於民」的計價方式，實不可取。林洲民說，社會住宅租金是公共議題，不宜由市長柯文哲個人意志作如此決定，錯用自償率大帽子。

林洲民在臉書（Facebook）貼文表示，都市發展局在2014至2018年、今年10月前，向市府呈報租金遠低11月對外宣告租金，此次社會住宅租金暴漲，柯文哲是主導者。林洲民認為，社宅租金宜低不宜高。

林洲民提到台北市議會工務委員會，他說，委員會今天審議都發局住宅基金，包含明倫社會住宅租金等，試問，若都發局10月前呈報議會租金和11月市府公告租金不同，市議會委員會同意租金暴漲嗎？