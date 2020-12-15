顏炳立：樂見政府喊打房 搶投機客油桶

作法很正確！明年房市估價、量、買氣都樂觀健康

戴德梁行董事總經理顏炳立15日指出，今年蛋白區土地放量增溫，商辦、工業區廠房確實交易熱，由於供給量有限，這些價格回不了頭；可是一般房市沒有雞犬升天，卻「炒得雞飛狗跳」，樂見「政府喊打房，把投機客手上的油桶搶下來」。

打炒房，沒打自住

顏炳立在北威冬季論壇表示，台灣房市在2019年落底，全年交易量約31萬棟，是健康的市場，今年第四季以來，金管會緊盯不動產授信、財政部央行都打炒房，實際上是不打自用購屋，以房貸利率極低的條件下，目前是自住購屋最好出手的時機，預測2021年房市能呈現價、量、買氣，三指標均「樂觀健康，不失控」。

作為房市仲介指標業者，顏炳立強調，「房市沒有炒作中的熱」，被當作房市交易過熱象徵的「紅單」，主要是因為科技業今年很旺，營建業者認為可以上下其手，把預售屋當成金融資產商品交易，搞得「預售屋市場像夏天」，紅單亂象在部會宣布嚴查的隔日立即實行，投機作法馬上被遏阻，這是十分正確的作法，相關部會及時防止了房價炒作的惡行。

「成屋市場像冬天」，顏炳立指出，很多購屋者三年前買到的高價屋，到現在還沒回到原來的價位，「台灣房市沒有好到用凳子排隊」，2020房市上漲多在蛋白區，也只是漲回下跌的部分，而且房地產投資不是企業主的主流標的，很多從海外拿回台灣的錢，企業主會先買土地廠房，其餘進入股市，房子多只買來自住，因為把閒置房屋出租的租金太低了。

顏炳立表示，中南部科技業建廠搶工、搶料、搶土地，使得相建商也出現缺工、缺料，這是廠辦的需求大；而商辦需求在南山人壽以312億元標下世貿三館案中，「把地上權賣到所有權的價格」，反映了土地稀有性的價值，大型業者接下來把搶地目標放在南港區，將會讓2021年的商辦熱度再升一級。