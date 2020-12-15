城揚集團砸11億 進軍地上權房市

財政部國產署14日標售高雄六筆地上權建案，脫標五筆，其中，高雄推案王城揚集團以北京建設名義，以4.6億元標得鳳山福誠段1,964.47坪建地，同時也以6.3億元，標得覺民路2,207.06坪「住四」建地，合計約10.9億元，這是城揚集團首度進軍地上權住宅市場。

城揚董事長楊振宗表示，無論是所有權或是地上權，只要符合區位良好、生活便利、以及環境優良等條件，都是城揚選地、推案的好基地，更何況這二筆地上權基地都是熱區。

城揚建設集團企業北京建設，14日參與財政部國產署高雄地上權建案的標售，以每坪28.54萬元，標得三民區覺民路旁2,207.06坪「住四」建地，總價約6.3億元，比底價每坪23.43萬元，溢價約21.81％。

北京建設另以每坪23.42萬元，打敗永信建設和名軒開發，標得鳳山福誠三街和福誠五街口的「住三-1」土地1,964.47坪，總價約4.6億元，比底價每坪13.94萬元，溢價約67.87％。

楊振宗指出，未來興建的住宅大樓，將以首購和首換產品為主，粗估每坪售價約在17萬到18萬元之間，比二個地上權基地附近的所有權產品每坪25萬元，打個七折上下。

他說，由於簽約之後，要在三年內動工，因此，將視市場狀況，採取預售模式。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，除城揚集團外，永信建設也以每坪12.72萬元，總價5.06億元，標得鳳山建軍段3,980.64坪「住三-1」建地，而高雄在地的揚基公司也以每坪11.93萬元標得左營772.28坪「住三」土地。

揚基公司則是上揚國際建築團隊董事長林聰麟與北基董事長鍾嘉村合作，林聰麟表示，標得的基地將規劃18戶透天住宅，在明年預售，每棟售價介於1,500萬元到2,500萬元之間。