國有地上權市場熱 共18宗標脫 有7宗在高雄

財政部國產署10月12日公告今年第二批國有地上權案，合計19宗，並於今天開標，共標脫8宗，標脫率達42.1%，得標權利金總價27億2019萬元。依據財政部統計數字來看，今年國有地上權案標脫率達51.4%，決標權利金新台幣463億元，均創歷史新高；今年共標脫18宗，其中多達7宗在高雄，該地標脫案溢價率衝上近7成。

國產署統計，合計今年共公告招標35宗地上權案，標脫18宗，標脫率達51.4%，創史上新高，超越前一波2012年的地上權市場熱度；今年在北部國泰營區、世貿三館等大案標脫帶動下，決標權利金攀高至463億元，也刷新歷史新高紀錄。

中南部地上權市場熱絡，且有北部大案加持，國產署官員分析，今年除有北部大案加持，中南部地上權市場也更加熱絡。觀察18宗標脫案件中，有8宗位於南部地區，其中7宗都落在高雄、為最熱門地段；今天最新一批地上權案開標，標脫8宗裡、也有多達5宗位於高雄，其中2宗位於鳳山區，岡山區、三民區及左營區各有1宗。

國產署官員指出，近年高雄鳳山的福誠段儼然形成地上權住宅中心，此次又有1宗地上權案標脫，吸引3家業者搶標，推升溢價率來到67.87%，最終由北京建設以4.6億元得標；同時，北京建設也以6.3億元打敗競爭業者，得標高雄三民區義民段標的，溢價率21.81%。

此次得標廠商也看見熟面孔，包括已推出「R5新世界」、「韻綠」等地上權住宅的永信建設，此次以5.06 億元得標高雄鳳山區建軍段標的，溢價率0.6%，且位置離福誠段不遠，反映福城段地上權住宅發展，可能已向鄰近地區產生擴張效應。

麗寶集團旗下的名軒開發，先前曾標下高雄福誠段地上權案，此次轉戰北部、以7.14億元得標台北市中正區中正段標的，溢價率11.34%。

高雄岡山區及左營區也各標脫1宗標的，由全聯及揚基公司出手得標；此外，屬台中市開發熱區的太平段區域，此次標脫新高段、新興段兩宗標的，分別由八起開發建設及盛香投資得標。

展望2021年，國產署官員表示，預計公告兩批地上權案，持續盤點全台優良標的。至於央行祭出選擇性信用管制政策，是否波及地上權市場熱度，官員認為，房市為所有權交易的市場、與地上權不同，兩者未必連動，但仍會留意土建融貸款限制，是否對市場產生觀望效應。(中央社 吳佳蓉)