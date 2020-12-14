今年最強震 抗震建築結構比一比

發生於12月10日晚間9時19分，規模6.7地震，全台有感且多處達4級，為今年最大規模地地震，由於台灣位處地震帶，民眾雖然對地震不陌生，但多年來災情、意外頻傳，因此民眾的危機感日增，在建築抗震品質的要求也越來越高，相對讓建商在抗震、耐震的建築工法上也更求精進。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，與漏水、海砂、輻射等瑕疵房屋相較，建物抗震與否，往往事到臨頭才見真章，一般而言，房屋結構可由建物登記權狀中得知，但除了登記權狀中可以略見端倪之外，對建物本身必須以肉眼觀察並輔以包括周邊環境的客觀條件，才能將風險降到最低。。

郎美囡表示，通常買房首重機能及環境，但處於多地震的地區，建築結構的安全性也相當重要，建議購屋時可參考以下幾點：

建商或營造商是否有信譽 若購買的標的物是山坡地、水岸或海濱住宅，可注意地層、施工及防護措施（如排水、道路）是否完整。 家中裝潢採固定式，較無傾倒顧慮。 採用安全係數高的水電、瓦斯設備。

此外，若購買產品為夾層屋，夾層部份應避免承載過重，容易倒塌的產品，建議購屋看建築執照、技師簽證、耐震標章等，都是更有保障。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，面對隨時可能發生的地震，可先將家中高處危險尖銳的物品、玻璃製品移開，以免地震時造成人員的傷亡，其次，事先將現金、飲用水、乾糧、保暖衣物、手電筒、電池、家中老年人病人的藥品準備好，災害不幸發生時，便於維持起生活所需，此外，家中的電器開關、瓦斯等設備要特別的留意，以免地震發生時造成更大的災害。

來源：理財周刊 記者顏瓊真