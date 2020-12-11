台北房市前景超車北京、香港

台灣房市熱絡，國際投資人看好我國不動產市場。資誠（PwC）會計師事務所與城市土地學會10日發布《2021年亞太地區房地產趨勢調查報告》指出，台灣在台商回流與科技業擴廠需求未減、市場資金充裕、壽險業出手積極及獎勵都更危老等利多下，在2021年亞太房市看好度之中，台北市居11名，超越北京、曼谷、香港等大城市。

調查顯示，國際投資人綜觀亞太房市，2021年最看好新加坡、東京及雪梨等三大城市，主因為星、日、澳等三大市場地緣政治及經濟風險偏低，不動產保值效益良好，可做為國際資金避風港。

而台北市因防疫成果亮眼、免採取封城措施，多數實體經濟活動未受影響，加上台灣今年資通訊（ICT）產業發展受惠於宅經濟、遠端視訊商機增長，我國2020年GDP成長率仍有2％以上，優於歐美各國、居亞洲四小龍之首。在各項利多因素下，台北在亞太房市看好度從2019年的第21名、2020年的第14名，2021年更躍升至11名。

普華國際不動產公司董事長劉博文指出，過去國際投資人看亞太地區不動產投資，在疫情前多著眼於商辦、零售店家、商旅等租賃市場熱度，因為實體經濟帶動不動產租賃，可創造穩定收益。

但自疫情後，劉博文表示，各國採取封城、實體經濟受衝擊，在企業削減開支及撙節成本等趨勢下，國際投資人對商辦投資前景轉趨保守，並放眼景氣下滑時仍能保值或維持收益的資產，例如物流倉儲、出租住宅、資料中心，還有亞太主要經濟樞紐如東京、新加坡等物件，另外也有未受疫情嚴重影響的台北市等標的。

劉博文認為，我國今年股市、房市都繳出不錯成績單，像是土地、商用不動產，還有中、南部住宅市場可說是遍地開花，大台北地區住宅則是完成打底，自住剛性買盤逐漸進場，使得預售及新成屋市場去化速度加快，價格緩步回歸2014年水準。