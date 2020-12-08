央行打炒房恐爆交屋爭議 建商兩招應變

央行打炒房，預售屋交屋恐將引發爭議。據了解，不少預售屋近來已進入對保、交屋階段，但倘若買屋者為央行禁令的「管制戶」，即要辦第三戶房貸，成數將從原先預估的八成降至六成，恐怕因自備款不足的問題無法交屋，將在購屋者與建商間引發爭議，甚至不排除掀起一波「解約潮」。



行庫高層指出，根據目前掌握的訊息，建商應該會有兩種方式應變，一是因為客戶無法取得足夠的房貸，而導致雙方解約；二是建商本身借錢給客戶。如果解約，購屋者要支付「違約金」，根據不動產業界普遍的行情，買預售屋的購屋者若到交屋時因為本身現金不足而解約，建商大約會收取購屋者已繳金額5～20％不等的違約金。

另一種則是對於銀行提供貸款不足的部分，由建商讓客戶「分期付款」，通常口袋夠深、本身為大型集團的建商較有這種「本錢」，會由購屋者開票給建商，然後建商再讓該客戶針對銀行貸款金額不足的部分分期付款。

此外，因為央行管制令來得突然，銀行審查中的土建融案也「兩樣情」，若不用送常董會，由總行授權即可放行的案子，即可依照原有的七成、八成通關，但倘若必須送常董會，建商只能眼睜睜的看著案子的成數硬生生被砍。

對明年土建融業務，銀行看法趨於兩極，部分行庫認為仍會溫和成長，也有行庫認為，央行管制成數使許多先前祭高成數搶土建融業務的民營銀行，無法再以高成數取勝，業務反而有「大爆發」的機會。