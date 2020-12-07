買房不可不知的二三事 搞懂房貸條件省更多

九成上班族覺得買房很重要，夢想要有自己一間房子，但真正能實際實踐的並不多，原因是許多人並未事先做好現金規劃。不少首購族認為只要計算頭期款、每月貸款就好，卻忽略其中很多細節隱藏其中，導致購屋後必須勒緊褲帶過生活，甚至要找尋現金週轉。理周斜槓動起來的第四集中就提到，買房前必須先知道的各項支出，以做好資金管理與理財規劃，這樣才可以安安心心做一個有房族。

在做購屋規劃前，要先了解並規劃事前款項，首先是頭期款，銀行貸款時會評估地點條件與貸款人本身財物狀況兩個元素。銀行評估物件地點在蛋黃區、蛋白區，期貸款多寡也是受到影響，在蛋黃區的房子，最高可貸到八成；蛋白區、15坪以下房子就沒這樣優厚條件了，就2成到8成之間了。

貸款人自身的財務狀況，也會影響銀行在評估貸款評估的條件之一，基本會評估的是財力、信用紀錄、穩定收入薪資證明，這三大要素是銀行評估要撥款給貸款人多少比例的關鍵。首購族如果是醫生、公務員、會計師、建築師、律師…等專業人員或是百大企業員工，會被銀行認定資金較高、收入也相對充裕，會貸到較多金額。

在每月貸款部份，要考慮到手頭現金的運用，因此有不少人會跟銀行申請房貸寬限期，在貸款還款期間內一定時間當中，只需繳利息不繳本金，大多銀行會寬限1-3年，之後就是每月攤還本利息，每月支付金額較高，這部份也要做好規劃與考量。

一般銀行貸款建議以20年期為主，若是拉長30年，就意味著貸款人有27-30年期間每月要繳交攤還本金，同樣還款本金也會加重許多。所以，在申請房貸實要事先做好收支規劃，以免到實厚資金周轉不靈，反而落入週轉、借貸、還錢、透支的惡性循環中。

而在攤還款項方式中，也分本息平均攤還與本金平均攤還，在影片中，直接試算這兩者不同，本息平均攤還比本金平均攤還省，因此會建議在與銀行專員洽談時，可主動問有無本息平均攤還，會省下更多。