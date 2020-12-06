預售屋紅單 未來禁轉售

蔡政府近期頻頻宣示打房決心，其中一項政策就是要管理預售屋紅單交易。內政部正進行《平均地權條例》修法，將從三大面向管理建商、代銷、投機客之間的紅單交易，未來預售屋仍可預購，但是紅單將不得交易。



內政部近期將對《平均地權條例》進行兩階段修法，先在本會期將實價登錄2.0相關修法送入立法院，未來實價登錄將揭露到每個門牌，預售屋也要在30日內登錄。



接著，再次增修《平均地權條例》，同步管理建商和代銷業者紅單交易，因原本代銷業是由《不動產經紀業管理條例》管理，但這管不到透過紅單交易炒熱房市的建商，因此透過增修《平均地權條例》進行多面向管理，把建商、代銷都納管。



據悉，增修《平均地權條例》將從三大面向來管理紅單交易：一、明確規範紅單內容，註明哪一戶、買賣雙方是誰、價金、車位等。二、取消建商簽紅單後保留出售或反悔的權利，保障承買人。三、仍可預購房屋，但禁止紅單流通、禁止轉售，避免投機炒作的空間。



內政部立場是，預購房屋和維持合約審閱期是可以的，但不能藉此炒作預售屋，要加強查緝與管理。有案例是只花2萬元就買紅單，然後加價出售，賣不出去就退掉，幾乎零成本炒作。



內政部近期實施2波聯合查緝，全台共查44案，其中31案有紅單交易行為，比例很高。有一案是還未取得建照就賣紅單，已依《公寓大廈管理條例》予以開罰。稽查過程中，有建商就表明態度，跟承買人約定，禁止紅單再轉售，因轉賣就有投機的空間。



另中南部也有建商賣出紅單後，看到房子熱銷，就取消價錢較低紅單，導致承買人權益受損，這也是本次修法管理的項目之一。



樂居網站創辦人李奕農指出，會有紅單交易大都是特定代銷公司或建商與投機客配合，短期來看，將灰色地帶紅單交易納管後，就能避免少部分違法行為影響房市。中長期作法，也可考慮直接取消預售制度，可大幅降低炒房亂象，因真正想要買房子自住的民眾，會直接買成屋，而不是買預售屋。