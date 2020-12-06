建案驚現「50風、KO超商」爆3大噁爛內幕

台中建案促銷竟出奇招，一樓店面出現超吸睛的仿冒招牌，包括「50風」、「KO」等。對此房產專家Sway表示，建商使用山寨招牌代表房子建材也可能是山寨貨，如TQTQ馬桶、冠葷磁磚等，並直指背後可能有三種不為人知的雷區，包括建案地點很差、賣得不好，以及沒有店面市場等。

Sway在臉書發文指出，連店家招牌都山寨，這建商不只想欺騙，蓋的房子可能也到處都是山寨喔！TOTO馬桶可能是TQTQ、或是用冠葷磁磚、蓆夢死床墊、合成水龍頭、胎尼水泥、591水泥漆等。

他說，如果自己是被山寨的廠商，一定會去告他們，憑什麼沒花加盟金，就想利用招牌來賣那些賣不掉的房子。至於這些山寨招牌可能暗藏建商三種不能說的秘密：

一、建案地點很差：商家都不願意進駐，表示附近住戶不多，得靠山寨讓買家以為，這一區生活機能很好。

二、賣得不好：因為生活機能不佳，買家都不想住，就得讓人覺得這一區不錯，看有沒有機會騙到不懂的客人，但到了晚上才發現被騙了，一片淒風苦雨。

三、沒有店面市場硬要賺：店面要有人流，才做得起生意，但建商規劃店面，只想在獲利上多賺一點，所以在沒市場的地方也硬要搞店面，看有沒有人整天夢想開咖啡廳，叫老爸買一間店面給他。

（中時新聞網 吳美觀）

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