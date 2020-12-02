國稅局啟動打炒房專案 緊盯三面向查緝

財政部今天表示，五區國稅局12月起啟動「打炒房專案」，針對個人不動產交易、企業規避房地交易稅負，以及海外資金專法自用運用是否違規投入房市等三面向，全面加強查核，防止炒房。

近期房價上漲，政府跨部會聯手抑制炒房，財政部賦稅署長許慈美今天在例行記者會中表示，五區國稅局將自12月起同步展開「打炒房專案」。

許慈美指出，專案共有三個查核計畫，分別針對個人、企業，以及海外資金專法資金運用加強查緝，為期一年，希望導正房市發展。

打炒房專案第一項查核重點為「個人不動產相關所得專案查核計畫」，範圍涵蓋個人紅單交易、預售屋買賣至成屋交易，不論房屋交易舊制或房地合一新制案件均會檢視是否有短漏報行為。同時，也會檢視個人是否漏報租賃所得。

第二項為「營利事業不動產交易專案查核計畫」，重點在檢視企業是否有規避不動產交易稅負行為，例如明明是個人要短期交易房產，但卻成立公司、以企業名義買賣，以此規避個人於不動產持有兩年內出售、稅率最高45％的房地合一稅。

第三，針對台商資金回台是否流向房地產問題，國稅局啟動「運用海外資金專法5％自由運用資金追蹤控管計畫」，了解個人及企業是否將自由運用資金，投入非生產或營運使用的不動產，若抓到違規將予以補稅，收回資金專法稅率優惠。

至於查核熱區及期間，許慈美表示，交由各區國稅局視轄內情形，選擇交易暢旺地區去加強查緝，只要是在核課期（已申報案件5年、未申報案件7年）的案件都可能追查，如果是今年的新案，也會在明年（2021年）5月申報時，確認納稅人是否短漏報。

許慈美強調，政府目的並非打房，而是希望導正房市發展，因此才另外成立專案加強查緝，抑制不合常規的房市交易情形。

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