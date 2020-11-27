淡海「江南大宅」2字頭 三低三高好宅

買房甜蜜點飆高！房市進入年度旺季，北台灣最夯話題-淡海輕軌第一期藍海線11月15日通車，距離捷運站咫尺的淡海「台北灣NO.6江南大宅」，挾著同時擁有2字頭低單價、低自備款、低密度、高綠覆、高質感、高CP值的「三低三高」優勢，捷運宅、石材、裝潢、家電，更一次到位，躍居為房市熱銷ing的指標。

社區內的全齡公設應有盡有，堪比飯店等級。圖/湯泉國際開發提供

繼淡海輕軌綠山線於2018年12月23日通車後，藍海線也在今年11月15日完工通車，讓同時坐擁山、海、交通建設和低密度開發的淡海房市，買氣持續順銷；尤其指標案「江南大宅」更是淡水首選，造鎮典範，萬坪基地，擁有每坪2字頭低單價優勢，現在入手，自備60萬元起可買二或三房，低自備、低門檻歡喜好成家，加上低密度、高綠覆、高質感和高CP值，為超過上萬住戶口碑推薦的超值建案。

湯泉國際的「台北灣No.6江南大宅」超吸睛。圖/湯泉國際開發提供

最近，淡水的交通建設，也成全台焦點話題。侯友宜市長說「大市做大事」，隨著交通建設升級，淡海將與臺北市中心形成30分鐘黃金軸線，「湯泉國際」領銜代表作「台北灣NO.6江南大宅」，以300米近距輕軌雙線交會點，直上淡江大橋、近淡北快速道等利多，坐擁完整的生活機能優勢。

以擅長大規模社區開發聞名的湯泉國際指出，「江南大宅」佔地面積8,800坪，戶數達1,265戶，社區大器規劃絕美江南園林大境，富有日本黑松、落羽松、櫻花等名樹植栽，並營造小橋流水、亭台樓閣等東方園藝造景，讓住戶回家宛如走進畫境之中。

江南園林大境讓住戶回家宛如走進畫境中。圖/湯泉國際開發提供

為創造高質感享樂生活，「江南大宅」公設更規劃有：露天泳池、溫泉、室內球場等全齡飯店級設施，相比同級產品更為享受，住家空間坪效優良。配合當代家庭習慣的同層共居生活模式，購屋客戶將能有機會購入限量釋出的頂層露台戶，俯瞰江南庭園、遠眺淡水河灣、觀音山，晨曦日落與天然大景相望，四季皆美。

湯泉國際指出，現在北台灣購屋門檻已逐年提高，尤其從買房、裝潢、到正式入住，過程繁瑣。有鑑於此，湯泉國際「江南大宅」為購屋客戶推出房價親民、高品質宜居的產品，珍稀2字頭超值住宅，實現不少人「以租金買房」夢想，達到省心、省時、省錢的「買房三省」。

湯泉國際攜手與特力幸福等大品牌合作，提供住宅全室裝潢，消費者一卡皮箱即可入住。圖/湯泉國際開發提供

值得一提的是，湯泉國際深知買方客戶的購屋「痛點」，就是買房之後，找設計師、設計、採買、裝潢、裝修等問題，傷神又傷荷包，因此「江南大宅」也率全台之先，與「特力幸福家」等大品牌合作，推出「一卡皮箱即可入住」專案，把全室裝潢、系統櫃、家電、床組等，甚至到餐桌上的每一根湯匙，都一次到位，為房市少見的「精裝修」服務。

就連後續服務，也都有保障，更提供讀者限量優惠專案，輕鬆享有豪宅等級石材裝潢、全套家電，不但是全台創舉，更成功熱銷，並獲好評。

住展雜誌調查，目前北台灣2字頭房價，愈來愈稀有；至於提供精裝修服務的新案，更是不多，僅「江南大宅」、「湯泉綠中海」、「長耀挹品」、「中研Ａ+」、「天墅」、「萬大ONE」等，這類附家具、裝潢或家電的精裝修住宅，交屋後立即可入主，十分受到投資客、置產族的青睞。

台北灣NO.6 江南大宅

貴賓專線：02-2805-9898

了解詳情：https://reurl.cc/9XYjKY