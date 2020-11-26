嚴查紅單奏效 新竹推案月均量衰退逾7成

住展統計，新竹10月、11月平均推案量為新台幣22.7億元，相較前9月均量達95.6億元，減少76%，主因為了防止炒作，新竹消保官加強查察紅單，業者轉趨低調，致推案量銳減。

住展雜誌今天發布新聞稿表示，第4季是傳統推案旺季，月均量往往會比前3季高出1至2成；不過，今年10月、11月推案月均量934億元，相較前9月月均量1050億元，減少11%，也較原先預期的1200億元減少；住展說明，11月推案量為預估量，其他月份則是實際推案量。

住展雜誌研發長何世昌表示，自今年10月開始，政府頻頻釋出可能打房的訊號，而房產業者為了避風頭，放慢推案腳步，自律性為房市降溫，導致傳統推案旺季不旺。

觀察雙北桃竹等地，只有桃園市維持正常推案節奏，10月以來推案月均量仍超過300億元，較前3季月均量多出約35.4%；基隆雖同樣成長，但今年推案量始終偏低，數據意義並不大。

由於北市地政局對於新建案稽查較為頻繁，加上外界對北市房市關注度高，業者維持謹慎態度，10月與11月月均量降至184億元，較前3季月均量減少約32.6%；新北市前3季推案月均量約433億元，10月與11月均量約401億元，減幅約7.5%。

新竹地區是推案量衰退幅度最大的地區，前3季推案月均量近96億元，不過，10月與11月推案月均量降至22.7億元，衰退幅度高達7成多。住展說明，主要因新竹消保官宣布全面禁止紅單，並加強查察，甚至約談出現排隊買房現象的業者，不僅讓業者態度轉趨低調，也延後建案公開時間，推案量因而下滑。所謂紅單交易為「購屋買賣預約單」或是「購屋買賣訂購單」的買賣。

何世昌認為，業者多半預期房價短期內不會下跌，即便晚一點推出建案，也不會有太大影響。預估政府若沒有新動作的話，最快在12月推案進度就會恢復正常。