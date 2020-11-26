明倫社宅3房型租金過高逾4萬 北市表示檢討

台北市都發局今天表示，有關明倫社會住宅44坪3房型租金過高，不符民眾對社宅期待，會再檢討社宅居住空間規劃設計合理性，明倫社宅3房型不是租金定價過高，是空間規劃不同。

北市府都市發展局辦理招租中的明倫社會住宅，位於捷運圓山站附近，因44坪（含公設）3房型45戶，每戶月租為新台幣4萬500元，引發熱議。都發局晚間表示，定價過程是委託估價師查估周邊市場行情，以新成屋標準，周邊行情租金單價每坪約1460元至1690元。

都發局指出，經考量承租人負擔能力及社會住宅興建營運管理成本，並以目前租金定價標準，明倫社宅實收租金每坪每月842元，接近周邊中古屋行情，約新成屋租金行情5.5折，定價未過高。

都發局表示，社宅應與過去國宅有差異，新形態社宅居住空間設計與過往社宅坪型需有較大差異，明倫社宅3房型租金與其他社宅3房型比較，並非租金定價過高，是空間規劃不同。

都發局指出，後續會通盤檢討社會住宅居住空間設計對租金定價及市民合理負擔能力，並開始階段性檢討社宅居住空間設計、使用坪數合理性、租金標準，也會合理調整目前規劃設計、施工中社宅。

都發局表示，社會住宅政策需考量財政永續規劃，讓社宅永續經營，且要綜合考量估價結果、承租人負擔能力、興建營運自償性標準，才能訂定社宅租金。