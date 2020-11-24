少子化沒在怕！桃園磁吸人口 房市增幅冠六都

房仲引述內政部資料，觀察六都近5年住宅及人口變化，桃園住宅與人口數分別增加9.7%及7.6%，增幅為六都之冠。業者分析，桃園市房價較雙北親民，而產生磁吸效應。

住商機構引用內政部統計六都近5年住宅及人口數變化資料，桃園市近5年住宅數增加9.7%，人口也成長7.6%，增幅雙雙拿下六都之冠。其次為台中市，住宅及人口數分別增加6.5%及2.7%；新北市住宅數成長6.4%，人口則僅增加1.5%。

台北、台南及高雄近5年住宅量均呈現增加，但人口卻呈現外移。台北市近5年住宅數小幅增加1.5%，人口減少卻居六都之首、減少達3.6%，流失近10萬人。台南市人口略減0.5%，住宅數則成長6%；高雄市人口減少0.4%，住宅數則增加4.9%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，各都會人口成長表現不一，但受惠房市復甦，各地推案量及買氣明顯增加。其中，台南、高雄因房價低、話題多，房市交易屢創佳績，不過人口成長速度不及話題及買盤增溫的速度。

她表示，台北市發展趨於飽和，住宅數成長有限，人口明顯外移；桃園市有建設、工作機會等利多，且房價較鄰近的雙北親民，因而產生磁吸效應。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，不動產市場熱絡，低價話題區交易屢開紅盤，不過回歸購屋基本面，房價支撐及機能發展都需要仰賴人口移入與就業機會加持，建議購屋人買房不應盲從議題，避免買到套到。

（中央社）