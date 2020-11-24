土地交易熱到紫爆 全年挑戰房地合一前高點

受惠海外台商積極回流，建商大舉搶地，全台土地交易金額累計前八月已突破1兆元大關；展望全年，鄉林不動產研究室今（24）日預期，可望回到五年前房地合一前的熱度最高點。

鄉林不動產研究室指出，台灣疫情相對穩定，持續吸引台商回游及企業加碼投資，台股持續攻上歷史新高點，根據內政部統計，今年光是前8個月的土地買賣交易筆數，不僅較去年成長7.4％，成交總額已經高達1兆698億元，預估今年全年的土地需求與熱度，可望創下近五年新高。

全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰24日表示，儘管全台土地交易進入「紫爆」等級！但是總體來說，「其實房地產沒有像外界想像的那麼熱，尚未全面回溫！」

賴正鎰認為，其實目前50坪以上的中大坪數產品，去化速度還是不高，真正比較好賣的是28至42坪的中小坪數，他也希望房地產業界應自律、不炒作議題，各縣市不動產投資公會也應約束會員，況且房地產方興未艾，政府應尊重市場機制，維持市場自由運作，不需要制定太多信用管制等措施。

鄉林統計，台商今年回台投資一波接一波，蓋廠辦的土地需求大增，像是光學龍頭大立光，因應光學鏡頭產業需求，二度匯回台幣180億元資金挹注建廠和購買設備，除了繼續尋覓中部地區建廠土地，還預計將目前分散在各處及包括承租使用廠房的產能一併移入。另外被動元件大廠國巨，因應5G及車用電子發展所需，也將產能調整回台生產，將加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，近日宣佈高雄廠區規劃成為高階產品生產基地。

賴正鎰指出，台商回游資金帶動工業地產及房市交易熱，全台前三季工業類建築物開工樓地板面積達到412萬平方公尺，年增超過19％。預期未來3至5年，仍是房市榮景。

鄉林不動產研究室表示，台商回流設廠需求強勁，工業地產水漲船高，就業機會也帶動居住及置產需求，整體來看「北熱南溫」，其中台北市前10個月的轉移棟數年增8.1％，新北市年增3.4％，桃園市年增14.7％，台中市年增6.9％，最為明顯。