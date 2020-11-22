成本飆漲建商封盤 房價回不去

營建成本近年持續飆漲，估計整體上漲幅度已高達15％～20％，最近已有營造廠向建商採取「成本加成」的報價策略，有些建商也開始「封盤」不賣，打算把上漲的營建成本反應在未來房價上。房地產業者預期，「至少三～五年，營建成本上漲趨勢還回不去！」房價欲小不易。

國泰建設副總林清樑表示，國建目前發包的新案，鋼筋、混凝土近一年漲幅就達50％；模板工發包成本也上漲50％；裝修工、泥作工、機電工等，工資也全面上漲。

皇普建設董事長蘇永平表示，近年在全台發包、興建的住宅案，營建成本的上漲程度，是非常「有感」；模板目前行情每平方公尺在發包時是580元，實際要申報開工時廠商又漲到620元，考慮一個星期再談價格、又漲為650元；至於模板工資，每日行情也喊到3,800元，月薪至少10幾萬元。

中華民國不動產開發公會全國聯合會理事長楊玉全、台北市公會榮譽理事長陳春銅表示，目前營建成本攀升的問題全台都有，主要在缺工最嚴重，連續壁施工，必須提早八個月至一年預訂，否則排不到；工地施工電梯，更要排隊二年，否則搶不到；鋼筋綁紮工資從每噸4,800～5,000元漲到7,000元；另外預拌混凝土方面，北部地區報價已來到每立方2,500元～2,700元，直逼十年新高。

對於建商來說，15層樓高大樓，本來兩年多可完工交屋，現在要至少三～五年多才可能蓋好，預售屋買賣契約內容必須重新改寫，否則恐將衍生違約交屋糾紛。

大陸工程台灣事業處總經理陳學聖表示，模板、鋼筋、預拌混凝土等三大項的工資，平均年漲幅都在50％以上，這三大項占營建總成本約達三成，依年漲幅都在五成估計，營建成本平均大幅攀升約15％，這是整體市場要面對的問題。

林清樑表示，總體來說，國建旗下在建工程平均工期要延後三～六個月才能完工，對營建成本影響數大約15～20％。

陳學聖直指，這一波營建成本波動，才是初升段，接下來還有粉刷、油漆、水電等還會上漲。

建商估計，一建坪造價10萬的房子，現在已漲到11～12萬元，但未必每個地方都可反應在售價上。已有營造大廠採取「成本加成」的報價策略，要求建商共同承擔營建成本飆漲的潛在風險。

目前建商因應方式各憑本事。國建已率先在營建成本攀升較敏感區域改採「先建後售」，以避免營建成本波動吃掉預估獲利；皇普也自2021年起，全台新案改採「先建後售」或「邊建邊售」；最近南部已有不少建商，已先「封盤」不賣，待全數發包、完工後確定所有成本，再進一步確定售價。

陳學聖評估，在政府積極推動綠能、風電，及公共建設、基礎建設，加上高科技大廠紛紛百億建廠之際，全台「缺工潮」勢必持續，「工料雙漲」問題，還是會延燒下去，至少三～五年都回不去。

尋對策 機器人蓋房不是夢

營建業缺工又缺料，基於未雨稠繆，興富發建設集團總裁鄭欽天早已研擬因應對策，有意引進機器人來蓋房子，究竟嘸影抹？大陸工程台灣事業處總經理陳學聖表示，我們也在思考這個問題，營建業幾十年來人力長期處於太便宜的時代，趁著這波工料雙漲，應好好思考如何產業升級。

營建業40年一遇的工料雙漲風波，苦不堪言，衝擊程度遠比政策打房還嚴重。對此，鄭欽天早在年初就苦思因應之道，希望引進機器人蓋房子。

鄭欽天觀察到，近幾年日本已引進機器人進入建築工地蓋房子，像清水建設集團研發出「天花板組裝機器人」、「砌磚機器人」，運用機器手臂攝影鏡頭組裝天花板、機器手臂砌磚；大成建設集團研發出「老板水泥組裝機器人」，可進行灌漿、平整作業。

就連大陸規模最大的地產商碧桂園，由於每年推案動輒2,000個項目、蓋出數十萬戶房子，也早在2018年結合AI技術，成功研發引進機器人蓋房子，處理運送物料、地磚舖貼、砂漿黏合等。

對於每年必須完工交屋數千戶房子、營建工料需求相當龐大的鄭欽天來說，最近也不斷研究如何引進機器人到建築工地，以減少對營建工人的依賴和需求。

鄭欽天正思考的是，晚上工人下班後大約6點一直到隔天清晨6點，可運用自動化倉儲設備及AI技術，引進機器人協助搬運鋼材、地壁磚、水泥等材料，到預計次日施工的樓層；待早上9點工人正式上班時，即可節省搬運沈重材料的時間，進行施工。

對此，陳學聖表示，大陸工程也正朝這個方向思考，運用IT和自動化，晚上和夜間由機器人進行搬運和備料，以降低對人力的需求，台灣營建業必須朝向產業大幅升級、大幅轉型的方向，去思考如何面臨嚴重缺工的趨勢。