生活機能強 晴光商圈吸首購族

台北市中山區一直以來就是觀光客自助行必去的商圈，巷弄美食以及特色商店俱全，即便疫情爆發後觀光客銳減，本土年輕族群仍然帶著強勁的消費力道，讓中山區商圈再度燙金；隨疫情趨於穩定，剛性需求湧出，對於自住客而言，晴光商圈周邊總價500～1000萬元套房即可入手台北市門牌相當誘人，吸引許多首購族或情侶的目光。

晴光商圈白天有傳統市場，夜晚有雙城街小型夜市，還有全聯、頂好超市，生活圈機能完備，中山北路、民權東路金融機構、銀行林立，在林森北路有台北市聯合醫院林森分院，從生活圈到花博公園約10～15分鐘步行路程。

交通動線部分，區內有捷運中山國小站，民權東路沿線公車班次密集四通八達，可到內湖、南港、三重、新莊或蘆洲，若是開車則可由台北橋往三重，沿民權東路可達松山機場、內湖，上新生或建國高架橋均很便利。

信義房屋中山晴光店專案經理李偉豪表示，早期建商多在此推大坪數豪宅建案，近年因家庭人口型態改變，反倒以小宅為主力，有不少年輕首購族或情侶看好晴光商圈生活及交通機能都很便利，想入主北市門牌，就來此購屋。除了詢問度最高的套房以外，1,000～1,500萬元的二房則吸引小家庭的目光，主要還是講求生活便利性。

3,000萬元以下的三房產品，則多為換屋族詢問，此區目前高達九成都是自住買盤，僅有一成為投資置產族，李偉豪表示，靠近中山北路的房價較高，屋齡十年內大樓每坪90～100萬，商圈巷弄內的大樓單價則略低，每坪約70～85萬元。

近年來危老夯，都更合建效益大，區內新案增多，從小坪數到中大坪數都有，每坪開價上看百萬元，另外此區因機能便利、近捷運站，受不少租屋族青睞，月租金約在2萬5左右，套房總價約在千萬元，行情穩定。

李偉豪提醒消費者，在農安街有變電所，購屋時要留意周邊小環境，晴光市場雖然機能便利，但白天早市，晚上是流動攤販美食街，因此人車眾多，環境較吵雜熱鬧，不適合喜愛寧靜住家的民眾選擇，建議可挑選巷弄內住宅。

晴光商圈除了夜市小吃外，也不乏綠地公園。圖／信義提供