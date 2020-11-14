六都屋齡統計 台北老屋逾七成桃園最年輕

內政部14日公布全國住宅統計結果發現，到今年6月底住宅屋齡中位數為29.8年，其中以金門縣、新竹縣與桃園市較低，低於25年，屋齡超過30年的，以台北市最多，超過7成。

以今年6月底房屋稅籍住宅概況分析，總宅數為881萬119宅，較去年同期增加1.01％，以縣市觀察，住宅數量超過7成集中於6個直轄市，其中新北市163萬6,188宅占18.57％最多、高雄市107萬2,440宅占12.17％居次、台中市104萬5,910宅占11.87％居第3。

若看屋齡，住宅數屋齡介於20~40年占47.65％最多、超過40年者占28.89％，20年以下者占23.46％；相較於98年底，20年以下屋齡所占比率減少21.59個百分點，超過40年屋齡所占比率則增加18.50個百分點。

若看6都，桃園市屋齡20年以下建物比率34.89％，相對較其他直轄市高；台北市屋齡超過40年建物比率高達40.39％，相對較其他直轄市高。若進一步觀察屋齡超過30年之建物比率，台北市高達70.58％，高雄市與臺南市則約5成，而桃園市及臺中市較低，分別為34.17％及38.98％。

而屋齡中位數則為29.84年，其中以金門縣21.80年、新竹縣23.62年與桃園市24.97年較低；而連江縣40.82年、澎湖縣38.11年與嘉義縣36.99年較高，另6都中以台北市36.82年較高。

若以面積坪數計，以25~35坪者占25.33％最多、15~25坪者占21.14％次之。平均每宅面積為39.91坪，其中以彰化縣51.56坪、苗栗縣51.19坪與南投縣49.22坪較高，新北市29.29坪、台北市29.95坪與基隆市30.59坪較低。

總樓層來看，以1~3層占45.72％最多、4~5層占22.20％次之、11~15層占14.05％再次之。按縣市別觀察，除台北市以4~5層占比最高外，其他縣市均以1~3層為主。都會區(6都及新竹縣市、基隆市、嘉義市)在4層以上之建物比率較非都會區為高，而非都會區之各縣市之1~3層比率均在7成以上。