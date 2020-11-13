顏炳立： 房市沒過熱 央行意在示警

戴德梁行董事總經理顏炳立13日表示，房市沒有真正過熱，現在也不是打房時機，央行請銀行喝咖啡提出四點提醒，只是在示警，這個作法是正確的，因現在問題不是在投資客炒房，而是炒紅單，「房市還沒有雞犬升天、但紅單已被炒到雞飛狗跳！」紅單應該要管一管。

桃園市建商公會理事長李文科不平地說，現在夯的不只是房市，股市、車市都大好，政府為何不打股市、車市，唯獨打房市？實不應為了少數建案銷售操作而打房，而是要打「不當得利的投機客」，祭出禁止換約、或預售期間轉手獲利課比照房地合一重稅等手段，才有助房市健全發展。

顏炳立指出，第二、三戶以上投資客，銀行大可不借錢，或大幅提高利率，大幅壓低貸款成數到五成、四成，都是銀行可運用的工具。

李文科表示，今年股市漲到1.3萬點，車市交易從常態性35萬輛升至40萬輛，從沒有人提出講打股、打車，而房市交易量用了五年時間才從24.5萬棟回到31萬棟，好不容易見起色，因為少數投機客炒作而提打房，好像為了一人遲到而全班罰站，顯得不公平又不理性。

顏炳立也認為，房市價、量兩大指標並沒有失控、更沒有過熱，不建議政府出手打房。他點出，現在問題是少數配合炒紅單的業者，政府應該要禁止紅單轉讓，只要買預約單或紅單，建商都不能讓他中途轉手、換約、換名字以不當牟利。

相較於政府出手打房，李文科說，現在建商更擔心的是嚴重的缺工問題。他表示，缺工導致營建成本大漲，造價約漲15％，反映房價上相當於每坪多1萬元；缺工讓建商面臨工程延宕壓力，建案若無法如期交屋，得付出每天萬分之5的逾期罰款，未來一年建商逾期交屋的情形勢必很嚴重，政府更應正視。