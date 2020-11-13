央行邀6銀行談房產 籲嚴審貸款條件

央行13日邀請6家辦理房貸主要銀行座談，分別就房地產景氣看法、購屋及購地貸款的授信風險控管等議題交換意見，籲請銀行配合辦理四大重點。

央行業務局局長蕭翠玲表示，首先是銀行辦理購屋貸款，尤其對投資戶，更應落實授信5C、5P原則，嚴審貸款條件，並慎防投資客假借他人名義申貸之情事，避免銀行資金流入非實質需求。

5C是品格（Character）、能力（Capacity）、資本（Capital）、擔保品（Collateral）、企業前景（Condition of business）。 5P是借款戶（People）、資金用途（Purpose）、還款財源（Payment）、債權保障（Protection）、借款戶展望（Perspective）。

其次是對於借款人要求提高貸款成數、延長寬限期或貸款年限等房貸案件，銀行宜加強風險控管，並向借款人充分揭露其詳實貸款負擔等資訊，以及提醒其注意財務規劃。其三是銀行辦理建築貸款應將相關動工興建時程、資金用途等納入授信內規，並強化貸後管理。

最後是鑒於目前市場餘屋仍多，不利整體房市健全發展及資源配置，銀行辦理餘屋貸款應強化風險控管，落實資金用途查核及貸後管理等。

蕭翠玲指出，不動產市場健全發展與金融穩定息息相關，與會銀行主管均同意持續強化不動產授信風險控管，央行將持續關注房地產市場發展及銀行不動產授信風險變化，依中央銀行法規定，經央行理事會同意，適時採行選擇性信用管制措施，以維持金融穩定。

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