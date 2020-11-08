輕軌一階加值高雄房價 二階帶動繁榮可期

在輕軌營運加值下，檢視已通車的14個站體周遭，房價呈現穩定成長，尤其高雄流行音樂中心、駁二特區和棧二庫等景點附近的駁二大義站、真愛碼頭站、以及光榮碼頭站等3個生活圈，漲幅最大逾12％，而第二階段輕軌成圓，黃金項鍊般的串起環線各項建設，輕軌二階周遭生活圈將大幅受惠，促進地方便捷繁榮。

高雄捷運局8日表示，輕軌第二階段路廊，經過凹子底商圈、義享天地、悅誠廣場、灣仔內、覺民科工館區、以及環球影城等地區，近來增加許多重大投資，猶如一顆顆的珍珠，將成高雄市都市發展新中心。

該局說，輕軌第二階段通車成圓後，如黃金項鍊般串起這些珍珠，將大幅增進交通便利性、與可及性，帶動沿線商圈經濟繁榮，工商產業及地產也將隨之蓬勃發展。

高雄市捷運局指出，高雄輕軌二階復工，可望進一步帶動北高雄大眾運輸導向發展（TOD），至少增加車站周邊15％至30％基準容積，提升沿線地產價值。

高雄捷運局表示，根據台灣房屋集團趨勢中心的調查資料顯示，高雄輕軌一階駁二大義站、真愛碼頭站、光榮碼頭站漲幅10％到13％，二階路段由C14哈瑪星站，自西向東行經美術館、農16、悅誠廣場、文化中心高師大商圈等，串聯捷運TOD商效顯著地區，加上可預見的富邦舊龍華國小案、義享天地案在輕軌二階路線上陸續開幕，二階輕軌復工將為北高雄都市及站區周邊發展，扮演引領性的角色。