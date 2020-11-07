彭淮南反對打房 直言官員不能扯後腿

前央行總裁彭淮南7日上午現身永康商圈的活動，除了針對所謂「彭淮南防線」的匯率問題，發表了意見，近日相當熱的打房話題，在與立委賴士葆對話時，被媒體捕抓了談話過程，彭淮南認為央行學者副總裁陳南光搞不清楚狀況，沒有在幫楊金龍，而是扯後腿。

彭淮南在接受媒體訪問時，談了匯率和美國大選，對於央行是否應該打房則避談。

但根據電視媒體捕捉到彭淮南與賴士葆的談話，兩人對話內容似乎針對陳南光的打房言論感到不滿。賴士葆先對彭淮南說「他（陳南光）不再是教授了，是副總裁耶，講話不能隨便亂講對不對？」彭淮南點頭稱是，並接著表示，「他（陳南光）搞不清楚狀況，整天沒有在幫楊總裁。」

賴士葆反問「扯後腿？」彭淮南則說「對，扯後腿。」這段談話內容，經電視反覆播放，引起了市場的矚目。

陳南光是目前政府官員中，最早對房市過熱現象提出警語的官員，他認為房地產太熱會對金融穩定造成威脅。他的談話，經銀行家雜誌報導後，被視為央行準備要打房，但隨後央行總裁楊金龍在立院表示，目前沒必要這麼做。

有趣的是，彭淮南跟賴士葆的談話內容，各媒體網站上的留言，多數都相當不滿。有網友說，這些官員說為了國家經濟，不能亂打房，難道其他產業的量級太低，救不了台灣經濟嗎?小老百姓只能為了大我而犧牲小我，這就是官員的價值觀及想法，他們是權貴，百姓只要聽話就好。

另一網友則說，為什麼不能打房？莫名其妙。立委怎麼會說這樣講話，好意思講這種話？到底是誰投給你這種人？

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