土建融利率殺破頭 驚見1.45％

土建融利率下殺到空前新低水準，金融人士透露，在市場激烈競爭下，土建融利率跌破1.7％已經不新奇，「近來已驚見1.45％的利率現身江湖」。行庫指出，由於憂心房市過熱，土建融業務已成為主管機關接下來新一波擬金檢的重點。

金融圈人士指出，土建融利率愈殺愈低，反映銀行一窩蜂搶土建融業務的態勢，亦有可能因為業界這種「集體行動」而助長房市炒風，若屆時再加重餘屋去化的問題，恐將加重房市泡沫化，所以主管機關擬對土建融業務金檢，目前已知包括土建融案的利率、成數、年期，均將入列金檢重點。

根據目前大型行庫新作土建融利率統計，台銀、土銀兩大國營銀行仍力守1.75％底限，而建融由於屬「無擔保」貸款，因此還比土融利率高半碼或1碼（1碼是0.25百分點）；至於合庫與兆豐銀則由於均考量到銀行法第72條之2的限制，近來對土建融採取拉高利率以把握有限放款資源的作法，利率都在1.75％甚至1.8％以上。

指標大型行庫力守利率底限，但分行前線不斷傳來「告急失守」之聲，因為同業提出的報價「一家比一家兇」，不僅許多銀行的利率已作到1.7％，甚至有不動產業務具高度代表性的民營銀行利率已作到1.65％、1.6％，日前更傳出有銀行對知名建商提出1.45％的報價，震驚市場。

面對土建融業務利率不斷下殺，銀行業者直言，放眼各企業集團的貸款利率，土建融業務1.7％的水準比很多大型傳產、高科技企業的利率高出至少50個基點（1基點是0.01百分點），而且還有擔保品，因此銀行也樂於承作。不過，不少行庫主管也私下指出目前利率「已經太過頭」，而且土建融不像房貸有1.31％的監理機關公定鐵板價，因此利率會殺到什麼程度，目前看來還「深不見底」。

二大原因 主管機關盯上土建融業務

主管機關盯上土建融業務，主要有兩大原因，一是土建融案是整批分戶房貸的上游，是未來房市案量的先行指標；二是近來預售屋銷售陸續傳出亂象，也讓主管機關高度關切是否案源已超出市場胃納量。

據了解，在3日由銀行局長召集的全體國銀總座會議上，土建融案成為與會高層矚目焦點，為此，銀行局特別點名土銀、中信銀兩家一公股、一民營銀行總座提出對土建融業務的看法，除了對土融業務的風險控管，也呼籲不要再下殺土建融利率。

此外，富邦銀則在會中建議可提前實施LTV新制，對此國銀業者指出，金管會在召開會議前，曾指示全體國銀設算LTV新制上路後的房貸平均風險權數，設算結果平均值約在20～30％，業者說明，由於分母是新舊房貸全體的房貸業務，因此平均成數大多在五、六成左右，由於現在房貸風險權數普遍在35％，倘若實施LTV新制，未來房貸成數只要低於八成，可降至30％以下，反而有助於降低風險權數。

但也有銀行業者認為，房貸風險權數降低後，「資本上的負擔減輕，同業有可能轉去作風險權數較高的土建融業務」。銀行主管指出，土建融多半是三年內到期的短天期融資，除非其房貸戶大多借沒幾年就轉貸，否則比起房貸一貸20、30年，土建融其實較有助於資金循環。

此外，土建融業務也有利於銀行開發好的房貸客源，業者指出，銀行相對偏好整批分戶房貸的主因，在於通常能買得起預售屋、新成屋的，所得能力相對較好，較能保障銀行的房貸風險，為了從最上游直接掌握優質客戶來源，也是銀行直接從源頭大搶土建融業務的原因。