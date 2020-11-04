兩大因素 彰銀前10月房貸年增6%桃園最熱

彰銀董事長凌忠嫄3日表示，利率下跌，使民眾更願意買房，加上資金回流、台商回台設廠，預估短期房價將微幅上升；今年前10月彰銀房貸放款餘額年增6%，觀察以桃園最熱，其次為台北、台中。

凌忠嫄接受媒體訪問，談及房市議題，她認為，隨利率下跌，民眾可能會認為「租不如買」，加上若為自住房屋，房貸都有寬限期，年輕人負擔相對不會這麼重，因此房市近期看起來較熱絡一點。

凌忠嫄指出，今年前10月彰銀房貸餘額與去年同期相比，已年增新台幣600億元，增幅約6%；以地區來看，推案量最大的為桃園市，房貸放款增幅最大，其次為台北市、台中市。此外，加上資金回台，台商回台投資，對房市也形成潛在動能，尤其中南部，預估短期房價將微幅上升，惟增幅不大。

現行銀行法第72條之2規定，銀行辦理購置及興建住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時存款總餘額及金融債券發售額合計數的30%。

對此，凌忠嫄表示，目前為止彰銀比重約近27%，接近內部設定的警戒值（27%），會密切留意，但仍有承作空間，且陸續也有房貸在還款，仍會發揮企業社會責任，儘量照顧年輕族群、首購者的自住購屋需求。

另一方面，對媒體詢問銀行海外風險，凌忠嫄坦言，風險依舊很高，尤其國際疫情仍未緩解，產業之間關聯性很高，上游不好，久了中下游產業也會受到衝擊，會持續留意風險控管，尤其對受疫情衝擊嚴重的航空、飯店、旅館及旅遊業等，並留意疫情再起對傳統製造業帶來的風險。

從各海外分行表現來看，凌忠嫄說，香港銀行獲利依然是海外分行中最高，但衰退幅度也最大，主要是客戶不放心香港金融環境、撤離資金，觀察大多移到新加坡，資金離開，業務量就會縮小進而影響獲利。