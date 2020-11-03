央行副總裁陳南光：盡速建立房市先行指標

中央銀行副總裁陳南光3日出席「2021景氣展望與產業趨勢研討會」時重申，房市一旦失控，將產生四大負作用，建議要有一組先行指標，針對房市變動進行超前部署，絕不能只用銀行房貸逾放比等落後指標來觀察。

陳南光說明，所謂「先行指標」，目前國發會有進行研究，且採取的不是單一指標，而是設計多個指標，房價是其一，信用變動、金融循環也都是可討論的面向，要研究出具有領先功能，可以協助在政策上有預警功能。

陳南光指出，房地產興盛固然有其正面效益，但也絕對不能夠忽略可能帶來的負面作用，包括威脅金融穩定、資源配置扭曲、對長期經濟成長的損害及社會整體財富分配惡化等。

同時，從資料可發現，台灣金融循環較傳統景氣循環更長、波動也更大，由此可見，驅動金融循環跟景氣循環的力量有所不同。從金融循環週期較長這點，可以得知金融脆弱性會延遲一段時間才出現，因此觀察潛在系統風險時會有時間落差。

針對產業界力挺「房地產是火車頭產業」，陳南光解釋，若把台灣所有產業影響度前三分之一都叫做火車頭產業，營造業當然名列其中，但不管怎麼界定，它的可能負面效應絕對不容忽視。台經院長張建一則指出，房價上漲過快或大跌都該特別注意，一旦房價失真、後續要用更多資源收拾處理。