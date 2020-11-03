建商公會楊玉全呼籲：抓到紅單炒作就重罰

日前預售案場炒作紅單亂象，引來內政部展開全台聯合清查，震撼房地產市場。對此，中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全3日挺身喊話：「建商千萬不要踩紅線！也不要隨紅單起舞！」更不要用不實手法行銷，業者務必要自制。他更直言，紅單查不勝查，政府乾脆全面禁止紅單炒作牟利。

楊玉全3日針對預售屋炒紅單、塑造熱銷的亂象，無奈表示，炒紅單的畢竟只是少數建商、代銷、投資客，但被千夫所指的卻是所有建築業，「不要一個人打噴嚏，所有業者都得吃感冒藥！」少數業者違規的行為，卻讓所有建築業者一起承擔罪名，成為最大受害者。

楊玉全向全台1萬餘家建設公司喊話，呼籲業者要自制，不要誇大或「踩紅線」，否則對於公司和產業形象將造成莫大的傷害。他表示，外界高度關注的紅單炒作，法令紅線就在那裡，你去違反、不依法令走，就必須付出代價，公寓大廈管理條例已明文規定，沒有領取建造執照就不能對外銷售，公平交易法、消保法也明文制止不實廣告或行銷行為，業者更不應刻意塑造所謂「秒殺」的氛圍。

楊玉全表示，早在6月全聯會會員大會和理監事會議時，全聯會早已表態並發函各公會，呼籲同業要以合法方式銷售，更不要成為少數投資客炒紅單的獵物；沒想到現在少數業者缺乏自律的行為，「竟然幾張照片就讓公會所有努力一夕破功！」

楊玉全表示，紅單就是購買預售屋的預約單，這在市場行之有年，但絕大多數建商作法，都是訂購人一定是簽約人，不得接受紅單轉讓；此外有兩條紅線，一是必須取得建照才可銷售，二是轉讓時必須據以課稅，這兩條紅線絕對不要踩。

有業者直言，紅單是十數年一直都有的黑市，政府查不到、也課不到稅，楊玉全表示，公會希望先由業者自制、自律作起，導正產業程序；但若還是有業者不正視此問題，最好公布其名單，甚至政府乾脆全面禁止紅單買賣，只要有人檢舉、查獲紅單就重罰，徹底杜絕歪風，不要讓整體產業發展與健全房市的期待，跟著不肖業者一起陪葬。

內政部次長花敬群表示，目前要從法制面探討如何管理紅單交易，他強調這不是要打房，而是讓市場秩序合理化。他指出，紅單不只民眾在買賣，建商、代銷等都有參與，因此要從制度面和法理面找出方法納管，而不是去討論打房效果，主要的目的是維持市場交易秩序。

談政策打房… 不能一次打到底

最近游資湧入房市，預售屋高調炒紅單，引發外界側目，讓政策出手打房的呼聲再起。中華民國不動產開發商業同業公會理事長楊玉全表示，現在房市只是中小坪數預售屋有熱度，並沒有全面過熱之虞，政府千萬「不能一次打到底！」否則將會造成經濟發展、推動都更危老面臨「停機」。

房市熱度升高，央行示警慎防房市泡沫化，內政部則大動作清查各地銷售中心，學者專家更呼籲政府要監控房市，財政部也考慮中長期調高囤房稅，儼然政府又要啟動打房措施。對此，楊玉全表示這波房市榮景主要是首購、換屋族偏好的中低總價產品，但漲幅仍低於上波擴張初期，而且並非集中在傳統都會蛋黃區，這是近四十年首見，所以房市並非全面過熱，政府不宜在此時貿然重手打房。

楊玉全表示，這波房市因台商資金回流、利率創歷史新低，加上營建成本持續飆漲所推動，實際上很多中大坪數中高總價產品還在下跌，因此總體房市還算健康，中南部也走向區域均衡，政府宜正面看待；即使要出手管制，力道不能太大、更不能一次打到底。

面對外界質疑投資客又重返房市炒作，楊玉全表示，目前已實施房地合一、實價課稅，兩年獲利稅率高達35～45％，所以房市已不再是炒作天堂；至於紅單，由於並非房地合一實價課稅標的，因此容易成為炒作工具，而有心人藉機炒作卻讓整體建築業揹黑鍋，他建議一是嚴格管理，有轉手獲利就要繳稅，否則乾脆嚴格禁止紅單轉讓。

至於外界極力呼籲推動實價登錄2.0版的預售屋「全都露」，楊玉全表示，現階段有兩個考量仍窒礙難行，一是揭露到門牌牽涉個資保護，可能衍生治安疑慮，二是反容易淪為不肖業者炒房工具，在預售時先找人頭高價登錄哄抬房價，因此建議政府應有完整配套再推動實施。（蔡惠芳）