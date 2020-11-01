打炒房動起來 內政部展開聯合大稽查

為扼阻紅單炒房亂象，內政部今天宣布，已於31日會同行政院消保處、地方政府消保、地政及建管單位，同步就桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等6個縣市、23個建案案場，展開聯合大稽查行動，展現導正房市交易秩序決心。

內政部次長花敬群在臉書表示，這是第一次如此大規模的聯合稽查行動，確實查出一些問題。輕度的問題已經要求業者改善，未改善則處罰。較嚴重的問題，將針對蒐集回來的資料，由主管機關再深入調查研議違規程度與後續處置方式。未來視有無案場遭檢舉，及炒房有無惡化情況，花敬群說，不排除仍有下一波聯合大稽查行動，業者不要心存僥倖。

10/31日中央地方聯手出擊的房市聯合大稽查，主要針對6大重點項目，包括：1.預售屋建案是否在尚未取得建造執照前就擅自銷售；2.使用購屋預約單（紅單）情形；3.刊登廣告有無不實或誤導消費者認知；4.預售屋買賣契約是否符合內政部規定的應記載及不得記載事項；5.代銷人員執業過程是否符合法令規範；6.接待中心或樣品屋是否取得雜項執照等6大事項。

內政部表示，這次聯合稽查結果發現部分建案有使用買賣契約不符合定型化契約規定，包含交屋保留款未依規定載明房地總價5％、以較低額度逕與消費者磋商、停車位未載明高度及面積、保固期間未從交屋日起算、面積誤差找補未明確記載等違規行為。

此外，此次稽查亦發現業者，未取得建造執照即使用購屋預約單（俗稱紅單），或疑似在廣告上誤導消費者已取得建造執照情形。有關稽查掌握的各項證據，後續將由地方政府確認或釐清相關事證，按權責分工依法裁處或移送公平交易委員會依據公平交易法規定續處。

內政部表示，預售屋建案除由地方政府持續辦理例行性稽查作業外，仍將視不動產交易市場狀況，由中央與地方政府共同合作進行不定期聯合稽查，以有效遏止炒作歪風，健全市場交易秩序。

此外，為促進預售屋交易資訊更為透明，內政部表示會積極推動成交資訊申報登錄修法，將預售屋全面納入申報範圍、增加主管機關查核權、及加重申報不實價格罰則，以提供更完整、正確、即時的預售屋交易資訊。