搶預售屋變受災戶？專家：小心踩4大死雷

今年房市熱翻，不少人排隊搶購預售屋，但日前行政院消保會公布預售屋定型化契約查核結果，有高達9成2建案不合格。對此，房產專家Sway表示，多數建商不給改合約書，民眾簽下合約就任由建商宰割，他警告買預售屋民眾小心踩中4大地雷。

Sway在臉書發文指出，多數建商不給改合約書，於是心急的消費者簽下不平等合約，就任由建商宰割。這就是現在的預售屋市場，政府裝聾作啞也沒積極改善，他建議不要買預售屋，因為大、小公司都亂搞很恐怖。

預售屋定型化契約查核有9成2建案不合格，Sway說，代表92%有雷，如果已經買了預售屋，小心中了4種死雷。

1、買方不得以任何理由拒絕交屋。

即使建商蓋成廢墟，只要他通知交屋、就得交屋，一天都無法住，就得開始繳房貸。

2、公設等設備為建商無條件贈與，自交屋起由管委會處理，與建商無涉。

看到賣屋廣告出現華麗的公設、寬敞健身房、游泳池、三溫暖、溫泉按摩浴等，有可能都是違建，之後可能被建商自己檢舉而拆除，但合約寫贈與，已經送你了，被拆跟建商無關。

驗屋時買方不能做試水。

建商蓋的房子會漏水，又不給買家測試，但簽約就表示同意。保固時間內漏水就打一針，代表已處理，又漏的話，就再補打一針。

由某某建商履約保證。

不是假建商就是子公司，這種履約就是假的，萬一簽約的公司倒閉，買家完全沒有被履約保證到。

Sway最後提醒，預售屋合約很爛，若消費者甘願簽下，萬一出事只能由法官來判，但通常消費者贏的機會不高。

（中時新聞網 吳美觀）