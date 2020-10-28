勝開大地標售 標脫僅1戶卻創高價

新北市府28日舉行永和都更宅「勝開大地」標售，共20筆標的，結果吸引1封標單鎖定23樓32.2坪的C6戶小宅，最終該戶由郭姓自然人以1626萬元、溢價1.2％得標，換算單價67.7萬，不僅創下該社區近期成交新高，更空降該社區史上次高價紀錄！不過20戶只標出1戶，整體標脫率僅5％，表現平平。

優美地產企研主任林哲緯表示，「勝開大地」是永和區第一批公辦都更宅，該案鄰近比漾廣場商圈，生活條件不錯，且高樓層的水岸及公園視野，也在預售時帶來不少買氣；目前該社區每坪行情約56-64萬間，歷史最高單價為頂樓戶29樓的68萬，低樓層則落在5字頭；但本次標售底價扣除車位後，每坪61-72萬，高於社區普遍行情，顯示買方算盤打得仔細，並未追價，所以僅一戶標脫。

台灣房屋永和秀朗特許加盟店店東陳建樺則指出，本次標售的戶別雖以高樓層為主，但部分看屋民眾反映仍會受環河高架橋的噪音影響，可能因此導致標售成績不盡理想；而標脫的C6戶因是社區少有的高樓層低總價戶別，在開標前就頗被看好，結果也順利以高價出脫。

陳建樺進一步表示，永和地區由於素地稀少，像「勝開大地」這樣面積大、戶數多的新社區，若非透過都更、危老加以整合，基本上頗為少見，加上該社區周遭環繞永平國小、永平高中、頂溪國小及仁愛公園等公設，又有中和線與萬大線雙捷運機能，在交通、生活等多項優勢下，該社區早已吸引許多中、永和的換屋族前來置產，因此未來標售仍能正面看待。

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