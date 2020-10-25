建商桃園買地 4個月破百億

上市櫃建商在桃園購地下半年火力全開！近四個月來包括皇普、亞昕、興富發、華建、遠雄、新潤、宏普等建商在桃園大手筆購地，合計砸下逾120億元；具有未來潛力、適合打造首購產品的桃園重劃區，已成為全國性大型建商推案一級戰場。

過去上市建商在桃園購地規模不大，多僅有零星布局，自去年底以來興富發及潤隆合計砸下77億元購入青埔5,820坪土地，帶動全年超過百億購地規模後，今年特別是下半年疫情舒緩後，房市由黑翻紅，建商在桃園購地手筆大幅擴張。

這波上市建商桃園購地潮中，以具寶佳色彩的皇普建設和大華建設手筆最大。皇普建設今年以來共砸下47億元買下青埔高鐵及蘆竹大竹重劃區共四筆土地；今年經營權更迭的大華建設，8月向關係人寶佳少東林家宏及鴻築建設等，購入包括機捷A7、A10及青埔共約17億元的三筆土地。

近年大舉全台獵地的興富發建設，9月以近25億元買進桃園中路土地，創下中路土地總價最高紀錄。此外，亞昕國際10月以36億元購入青埔1,859坪帶建照土地，單價更創下每坪195萬元高價。

第一太平維斯市場研究部資深協理丁玟甄表示，近二年來公有土地標售、加上市公司取得桃園土地規模約在300億元左右，比過去幾年提高不少，桃園交通建設及重劃區開發帶動，具打造總價適合首購族產品條件的地段，房屋去化快速，房價也有較明顯漲幅，使建商加速桃園土地布局。

信義全球資產經理林建勛表示，近年不少上市建商紛擴大台北以外的開發布局，以上市建商購地的區域來看，桃園青埔高鐵特區在商業及生活機能更趨成熟、能見度提高下，再度成為建商搶地主要戰場；今年迄今上市建商在桃園購地金額約154億元，青埔即超過五成，此外，在桃園中路、小檜溪，以及機捷A7、A10等重劃區，也都吸引大型建商插旗。