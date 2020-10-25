東區門戶有「錢」力 上市公司鎖定南港推案

今年第四季房市，台北市最有話題的戰區非「東區門戶」南港莫屬，相中公共建設和民間投資磁吸的「錢力」，多家上市公司將鎖定南港推出新案。其中亞昕國際、新潤興業、海悅國際和白天鵝建設，「四強」將首度合組團隊，在南港推出百億級大案「擎天森林」；至於積極布局房地產事業的新美齊集團，也將推出精品小宅案「新美齊心居」，預期第四季房市熱度將再升高。

新美齊將於南港推出「新美齊心居」，位於重陽路，鄰近捷運南港軟體園區站，主力坪數自15，19，25，及34坪不等，房型以1~3房為主，大約54戶。

新美齊董事長林傳捷表示，這次新美齊首度插旗南港，就是相中區域潛力和環境，全案總銷約12億元，是南港「唯一在經貿園區內」的住宅案，主要特色是雙面採光，走紐約時尚精品小宅的定位，「會比新美齊PARK 259，要再進階一級！」

至於亞昕國際、新潤興業、海悅國際和白天鵝建設，首度合組團隊，將在南港推出百億級大案「擎天森林」。

亞昕國際董事長姚連地表示，該案基地位於中視媒體總部、重陽公園旁第一排，興南街逾1,800坪土地，預計推出26層樓的擎天雙塔住宅，規劃首購、首換產品，總銷金額突破120億~130億元。

據悉「擎天森林」規劃為地上26層樓、地下4樓，23、38、45坪的2~3房的雙塔住宅大樓，約400戶 每戶總價約2000萬~5000萬元，為首購、首換產品的親民格局，週邊宜居氛圍濃厚，拉出產品差異化，全案將由海悅國際操盤代銷，預計年底推出。

業者指出，南港東區門戶計畫廣達440公頃的潛力區，遠超過信義計畫區153公頃三倍之多，政府投資更上看3,000億元，是西區門戶計劃57億元的52倍之多，錢潮轉向南港布局，已是大趨勢。

近年南港經貿園區已發展成形，南港展覽館、中信總部都紛紛進駐，三井Lalaport即將完工開幕，大聯大總部也進駐，再加上潤泰創新將打造300億元身價的「南港之心」公辦都更案，富邦人壽斥資283億元標下「大南港案土地」，將形成「含金量」最高的東區廊帶。