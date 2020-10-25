南港夯！近5年上市櫃公司砸逾500億買土地

南港夯！據調查，近5年上市櫃公司砸下逾500億元買進南港土地，昔日「黑鄉」封號儼然已徹底擺脫，甚至躍居為台北市12個行政區當中，土地交易最熱絡的一級戰區；最近「遠雄宜進I-CITY」甫公開銷售，已吸引一些企業主青睞目光。

高力國際資本市場服務部董事洪煥哲表示，南港從去年「世界明珠」商辦預售案，以每坪成交價格站上100萬元大關之後，便「超車」內湖、大直等蛋白區同類產品；加上今年富邦人壽砸下天價標得「大南港案」土地，台鐵甫公告玉成段二小段都更招商案，都顯示未來南港高端商辦每坪單價破百萬、租金單價2,000元起跳，已是不可逆的現在進行式。

洪煥哲表示，南港未來的發展趨勢，類似內科，但在交通上、重大建設，已比內科要有競爭力。

據高力國際統計調查，西湖段新建廠辦行情從2009年每坪約55至60萬元，至2020年已攀升至每坪75萬元，後續推案更將以每坪80萬元作為銷售目標，也因為區域內土地開發程度已飽和，對於有需求的企業來說可選擇的選項非常有限。至於南港，擁有得天獨厚的交通優勢，完善公路系統與四鐵共構的南港車站，正逐漸形成新興辦公聚落。

業者分析，自從南港「世界明珠」辦公大樓交易單價站上百萬元後，投資人對於南港未來辦公市場期待值，已改觀，若比照過往內科發展模式來看，南港辦公產品在東區門戶計畫建設到位、產業群聚效應發酵後，將擁有高度的投資潛力。

住展雜誌調查，南港廠辦大案「遠雄宜進I-CITY」，屬宜進實業、光明絲織廠、大田國際開發等與遠雄建設的合建案，基地位成功橋旁，鄰近向陽公園，規劃98個單位，單層約545～811坪，整棟約1萬0,062坪，挑高4米1，已吸引到不少科技企業族的目光；此外，本案也是遠雄集團首次委託高力國際銷售的建案，備受外界矚目。

東區門戶計劃的重點區域-南港區，房市話題仍持續不斷，住展房屋網調查，先前已有總銷號稱上看千億規模、基地近萬坪的「世界明珠」，正式公開，帶動房價漲聲，最近推案潮陸續湧現，甚至有遠雄指標廠辦案「遠雄宜進I-CITY」，剛剛公開，預期整體市況還會再熱絡一陣子。

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