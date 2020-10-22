準備打房？政府開會討論指標…

政府將出手打房？金管會主委黃天牧22日在立法院財委會證實，過去這一周有幾天，國發會已邀集政府相關單位，討論房市相關指標，但是否要出手「打房」？這是牽涉層面很廣的公共政策，需要相關部會討論後決定，但若政策決定要管制，金管會能動用工具即是對銀行房貸授信集中度進行列管，及資本適足率相關要求。

黃天牧是回應立委曾銘宗質詢目前是否是打房時機時表示，金管會會注意二點，一是金融業房貸資產品質，即金融韌性問題，目前銀行房貸逾放比是0.14％，與一般授信逾放0.24％相比，資產品質仍良好，同時金管會要求銀行不動產授信加提1.5％備抵呆帳，強化準備；第二是銀行核貸額度，目前房貸加建築融資核貸占其收受存款及金融債發行額的比率26.62％，即與銀行法72-2條的30％仍有距離，房貸及建築融資授信資產品質相對穩健。

對於外界指房貸成數偏高，甚至高達九成，黃天牧亦表示，已在10月5日找聯徵中心了解，目前國銀房貸授信金額占房屋價格的成數，即一般所謂貸款成數約在71～75％，並沒有很高，金管會將要求銀行強化房貸風險告知。

曾銘宗亦詢問若要打房，金管會有何工具？黃天牧回應，過去中央銀行有選擇性信用管制時，金管會會針對銀行房貸授信地區集中度過高者進行列管，其他就是通案性的監理工具，目前房貸核貸成數平均大概七成多，而新巴塞爾協訂有新的LTV的機制，放款成數及資本計提會更細緻的連繫，對授信資產品質更好的掌握，且有些銀行可能年底就可適用新LTV辦法。

至於是否有銀行可提供九成以上的房貸？銀行局副局長黃光熙表示，銀行應考量客戶還款能力、擔保品價值與貸款風險，至於銀行要給多少寬限期與貸款成數，則回歸銀行自行評估。