內政部：小基地危老屋重建新增容獎2％

為促進被已建築完成基地包圍的小型危老建築基地重建，內政部部務會報今天通過「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」修正草案，增訂重建計畫範圍內，建築基地未達200平方公尺，且鄰接屋齡均未達30年的合法建築物基地者，給予基準容積2％的容積獎勵，以提供誘因。

內政部營建署統計，全台危老案件平均重建計畫面積為682.75平方公尺，平均申請容積獎勵額度約為25.77％，其中面積未達200平方公尺的案件約占申請案件31％，又其平均申請容積獎勵額度約為16％，其額度遠低於整體案件。

內政部表示，有些小基地鄰接建築物屋齡均為30年以下建築物，因鄰接建築物結構較無安全疑慮，不易再透過整合鄰地擴大重建計畫面積到200平方公尺以上，來申請至少2％的規模獎勵。且因時程獎勵逐年遞減，使小基地逐漸降低重建誘因。

為降低時程獎勵逐年減少以及規模獎勵實施的衝擊，因此，這次內政部修法新增第4條之一，凡未達200平方公尺的建築基地，若鄰接屋齡均為未達30年的合法建築物基地時，即適用簡化認定程序，給予基準容積2％獎勵。

內政部指出，考量各類型危老建築基地類型重建特性，今年5月已修正「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，這次再修正「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」，使民眾辦理危老屋重建整合及申請容積獎勵，能夠更多元與彈性，也呼籲符合危老屋條件的民眾，儘快提出重建申請，以保障自身居住安全。

（中時 張理國）

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