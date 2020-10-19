房市火熱防踩雷！買房要注意「這些地方」

買房是許多人的夢想，除了價格、地段、交通及生活機能等常見的考量因素，還有就是左鄰右舍的素質了。一名網友便詢問大家，「如何判斷鄰居素質？」，許多網友紛紛給了避免踩雷的方法，但也有人認為看房價，簡單又直接。

網友在PTT home-sale板發問，自己正在看房，跟別人交流時，許多人提醒除了物件本身的狀態要右注意之外(例如不要漏水)，也要注意鄰居的水準。這點雖然重要，但他認為很難，去看了房就能了解不容易，恐怕要住了才知道，至於他們講的是否會互相吵架，只怕先去蹲點觀察都不見得看得到。

因此，網友表示，自己目前唯一想得到可以能夠看的地方，就只有「樓梯間雜物」，有的地方的樓梯間什麼都有，有的地方的樓梯間就很乾淨，詢問大家是怎麼觀察的？

一些網友指出，「看大樓公告，管委會開會紀錄，樓梯間、門口、公共空間的乾淨程度」、「公共空間的確是個好點子,例如電梯裡頭的公告都寫什麼」、「還有走廊的乾淨程度，的確有的差很多」、「看停車場、逃生梯、電梯梯間，還有資源回收室，龜毛一點的可以在吃飯時間與上下班時間觀察一下住戶進出大樓的狀況」、「看管委會有沒有在管最準，如果管委會管理嚴謹，住戶又能自律，這社區素質一定有水準之上」。

但也有不少網友一語道破現實問題，「看房價，簡單又直接」、「買台北新竹！地區有明顯的影響，新北桃園台中真的素質都很爛」、「看地段，看該區人口組成，有些地區就是某些特質的人喜歡住」、「台中觀察看來，鄰居素質跟街景也有一點相關，素質街景好那個區域房價也都會比較高」、「素質每年都不相同，有些租客以前可能住在舊公寓會把奇怪習慣帶進來新社區，建議直接問房仲你這一層、棟租客多還是自住戶多，社區自住戶多就有一定水準在」、「看房價啊，越高廢的鄰居相對少」、「跟物管經理、保全聊天比較快，什麼八卦都知道」、「房價越貴，工作越接近白領越好，台北新竹最安心，鄰居雷的機會低很多」。

文章來源：PTT home-sale

（中時新聞網 葉明芳）