中鋼「欣橋之心」 26億銷售額4天完售

中鋼集團旗下子公司中欣開發這次推出的橋頭「欣橋之心」住宅大樓建案，共342戶，於15日起開賣，於短短的三、四天內全部銷售一空，估計總銷售金額26億多元，預計明年初至明年中期間完成交屋後陸續進帳，並陸續貢獻給母公司中鋼。

中鋼轉投資的中欣開發，繼上次在中鋼總部大樓旁推出「欣灣時代」住宅大樓，共386戶，分成ABDE棟，其中對外銷售的164戶，於2018年12月初開賣後也是很快被搶光，銷售金額逾30億元，若包括員工住宅222戶部份，估計總銷售金額超過70億元。

中欣開發這次於橋頭推出的「欣橋之心」住宅大樓，共興建五棟，計342戶，其中一樓含九間店面和11戶住家，每戶坪數有22至55坪，二樓以上住宅達322戶。

每戶坪數在27坪至50坪左右，屬於標準規格房型，於15日開賣後吸引不少看屋和訂屋人潮，首日成績大爆發，訂屋量共有146戶，接著三天同樣吸引排隊訂屋人潮，且很快賣光光，讓中欣董事長翁朝棟、總經理呂威璋深感欣慰。

對於訂屋的客戶何時才能交款和對母公司有所貢獻，對此，中欣開發表示，要先讓訂屋的客戶有合約審閱期，一般都在五天至七天內，完後雙方才會簽訂合約，並先繳交頭期款的10％部份。

另10％於交屋時再繳即可，其餘80％為向銀行貸款部份，預計完成交屋和款項入帳，最快可能要等到明年初至明年中左右，屆時也會陸續對母公司中鋼有所貢獻。