高雄仁武房市夯 大樓3年漲價逾三成

仁武因鄰近高雄榮總商圈，加上房市基期較低，成為近來推案熱區，全誠「遠見星誠」新成屋開價破20萬元，名發700多戶預售也蓄勢待發，在建商陸續進駐推案之後，3年來，大樓住宅房價上漲超過30％左右，土地也因奇貨可居，3年來至少上漲40％。

全誠建設行銷執行長董家安指出，在與城揚合作的「「大麗城」和「可麗都」之後，全誠自行推出的「遠見星誠」住宅大樓新屋，是目前仁武澄德重劃區最新的建案，總銷約20億，仍以2和3房的首購和部份首換為主。

董家安表示，全誠建設算是率先前進澄德重劃區推案的建商，2013年開始推出第一個「遠見微笑」住宅大樓時，平均房價大約是13萬元到14萬元之間，目前的「遠見星誠」，則是每坪開價介於20萬到23萬元，正式突破20萬大關。

相當熟悉仁武房市的高雄市代銷公會理事長戴嘉聖指出，以全誠的「遠見星誠」和「遠見微笑」這個同一公司、最早和最近的建案做比較，7年來上漲幅度介於53％到64％，起漲速度加快的階段，大約3年前開始明顯。

戴嘉聖表示，澄德重劃區3年前的大樓平均房價約為15萬元，城揚建設和全誠建設合作推出「大麗城」大樓預售的時候，每坪平均售價已經達16.3萬元左右，2019年9月再推「可麗都」預售的時候，每坪售價17.5萬元，陸續調高到18.5萬元左右。

也就是說，以「遠見星誠」每坪開價介於20萬到23萬元來看，仁武的大樓房價，在3年的時間，上漲幅度大約33％到53％之間。

相對地，土地價格也水漲船高，戴嘉聖指出，仁武重劃區週遭，3年前的土地價格，平均在22萬到23萬元之間，最近有一筆1000多坪土地成交，每坪約32.5萬元，地價因需求熱絡，在3年內上漲41％到47％，由於土地奇貨可居，現在有「住三」的透天用地，開價已超過每坪40萬元。

業界指出，仁武澄德重劃區最近將進場的建案，是名發建設規劃的700多戶大樓住宅，該案基地取得價格約每坪29.3萬元，但包括全誠建設、日宇建設、閎堡建設等建商，買進的價格都超過37萬元，因此，未來如果再推大樓建案，售價也很難再低於20萬元。