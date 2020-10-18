如果戰爭爆發可停繳房貸嗎？ 一關鍵能秒還

面對共機頻頻繞台，兩岸情勢緊張，引發不少民眾恐慌。曾有網路民調「民眾聽到飛機的聲音會不會緊張?」，結果半數民眾聽到飛機聲會緊張，因為一般民眾還是希望可以過安穩的生活。但也有人關心的是開戰後房貸償還的問題，一名網友便詢問大家，如果戰爭爆發可以停繳房貸嗎?

原PO在PTThome-sale板發問，如果爆發戰爭，社會的運作應該會有巨大的變化，甚至徵兵動員令後，很多人都會沒薪水領，所以這情況下，銀行不太可能因為繳不出房貸把房子法拍吧?畢竟沒錢繳是因為國效力。不過戰爭時是不是不管台股、房市都會喪失流動性?台灣被飛轟炸時股市還會開盤嗎?那時也不可能有人去看房買房吧?

許多網友紛紛表示，「戰爭可以秒還房貸，因為台幣會迅速貶值」，「那時台幣不值錢了，會變好繳」，「無政府狀態才可以無秩序」，「戰亂時，把原屋主斃了，房子就你的了」，「如果台灣打勝仗佔領大陸呢？ 台灣房價會不會噴更多？」，「就現在先換一票黃金或美金呀，到時候台幣大貶」，但也有網友認為，「整天在那邊想這些」，「去跟銀行說啊跟我們說幹嘛」，「怎麼最近一堆人幻想這些啊」！

還有不少網友用常理推論，「放假，轉帳就延一日的概念，戰爭銀行停止營業，等他恢復」，「你跟銀行借的錢跟國家有什麼關係？國家憑什麼幫你」「銀行可以暫時停止營業，但是期間的利息照算」，「還沒開打就打算先賴帳，你以為銀行吃素的嗎」，「到時候才知道吧，不過等到真的發生了，大概又會有先知跑來」。

文章來源：PTThome-sale

（中時新聞網 葉明芳）