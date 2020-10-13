高成數房貸 大型行庫不跟進

房市是否過熱近來受到高度矚目，對此公股銀行已出手把關房貸成數，同時倘若是最高八五成或九成的成數，將僅限「首購族」，以讓高成數能充分幫助首購族買高總價房屋的資金需求，同時避免高成數變相成為投資客炒房資金，其中台銀、土銀已確定房貸成數最高以八成為限，台銀董事長暨銀行公會理事長呂桔誠更直接表示，台銀不會跟進所謂九成房貸。

大型行庫中，合庫的房貸最高作到八成五，但對於不動產擔保品的區位及借款人的財資力，都有嚴格要求。合庫近十年來會給醫師、律師、會計師等「三師」，在最高成數之上再多加0.5成，目前合庫在A區（雙北市等重要都會區）的房貸最高可作到八成，因此「三師」可順勢加到八成五，且限「首購族」，其他非三師的貸款戶最高仍以八成為限。

一銀則在本周發出新函令給全體分行，目前對分區最高等級A區最高成數給到八成五，原本授權若客戶有特殊需求，可再由分行經理彈性授權給予0.5成，最高成數因此成為九成，但新函令把該0.5成的授權空間全面拿掉。

一銀新函令中發布的另一道措施，包括對先前配合承作房貸業務給予一成修繕或裝璜之用的貸款，過去可隨房貸一併以20年為借款期限，但現在則全面限縮在十年，而且從嚴要求僅能作為修繕或裝璜。

兆豐銀數月前開始承作八加一成房貸，但月前已訂定九大條件把關借款人資格，其中除了財力，特別要求必須是「首購族」才能適用，其他的借款條件還包括身分限公教族、公營事業或轉投資事業員工、公立中小學以上的正式職員，或是醫師、會計師、律師、建築師等「四師」，或500大企業員工、兆豐理財資產超過300萬元以上的客戶；若非以上身分，則要求年收入必須是個人120萬元以上或家庭收入150萬元以上者，同時借款人信評必須是A+等級。

呂桔誠表示，台銀前九月新增房貸逾1,500億元，其中非公教和公教的房貸占比為六比四，全年將以新增2千億元為目標。