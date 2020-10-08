預售屋熱呼呼 台北市預售比例飆至近9成

挾著低利、資金氾濫，預售屋2020年賣得超好，就像「夯蕃薯」一樣熱呼呼！建商紛紛端出手中預售屋進場搶錢，據住展雜誌8日的最新統計，台北市今年開賣的十個新建案，就有將近九個是預售屋案，預售比例飆高至近9成。

住展雜誌8日統計，2020年截至9月底為止，大台北地區首度公開的新建案共有273個，其中預售屋建案高達214個，占整體建案數量約七成八，創歷史新高。反觀今年首度開賣的新成屋建案（僅限首度公開的先建後售建案）僅占二成二，比例低到讓人不可置信的地步。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於預售初期付款相對輕鬆、轉手便利的緣故，成交相當熱絡，全台預售市場像「夯蕃薯」一樣熱呼呼。因此建商展開搶錢大作戰，紛紛加緊腳步推出新的預售屋建案搶攻這波買氣。

雙北市中，又以台北市預售屋建案所占比重衝到最高。前九個月，首度公開的新建案共96個，其中預售屋建案有83個，占比約86.5％，不僅比去年的75％明顯成長，更刷新史上新高紀錄。而同期新成屋建案比例，僅約13.5％。等於今年開賣的十個新建案，就有將近九個是預售屋案。

新北市2020年前九個月，預售案占比約74％；新成屋案則只有46個，占比約26％。

雖然新北市預售屋占重沒有台北市那麼高，但也同樣刷新紀錄。

何世昌分析，預售屋與新成屋比例失衡，最主要原因還是與今年房地產景氣升溫有關。

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