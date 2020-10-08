信義區豪宅老來俏 具增值空間

屋齡已有28年的信義區資深豪宅「國家大第」，實價至今該社區交易僅兩筆，今年八月4樓戶101.9坪，以1億500萬成交，含車位單坪價格103萬，比2014年2樓戶85.8萬更高，顯示雖屋齡老、身價仍俏。

台灣房屋信義安和特許加盟店東廖德欣表示，國家大第有兩棟，是樓中樓規畫的華廈，和2001廣場、信義雙星、馬可波羅都屬於信義區第一批豪宅，該地段土地公告現值從每平方米1.95萬漲到70.5萬，不到30年漲了35倍，依照該戶土地持份23.9坪計算，光土地就增值了5415萬，若前手屋主28年前購入，當時總價行情保守估計約為3000萬左右，如今信義區已成超級豪宅區，總價至少都上億，顯示信義區的發展和不動產的增值驚人。

台灣房屋統計台北市地政雲今年揭露20年以上的豪宅交易共7筆，其中四筆都在信義區，最資深的是仁愛路四段的仁愛鳳翔，已有32年。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然信義區新豪宅林立，且外觀氣派、公設豪華，不過這些20年以上的資深豪宅，公設比較新豪宅低，且土地持份高，反而吸引一些務實的高資產族。不過購買老豪宅後續的轉售風險也不小，六筆交易中，僅東帝士花園廣場22樓戶有歷史交易紀錄，原屋主2014年以1.4億購入，今年售出1億1038萬，賠售2962萬。

張旭嵐分析，20~30年間正是台北房市起飛期，台北市持有超過20年以上的房子增值空間最大，而東帝士花園廣場因2014年購入正是近年的高點，且大安區各豪宅比較分散，不如信義區豪宅因為群聚而成的拉抬效應，加上目前屋齡已經超過30年，因此前屋主才面臨賠售。不過老豪宅性價比高，因此近年交易中也有不少是社區住戶，趁勢加購為子女置產，也凸顯對老豪宅認同。

（時報資訊 郭鴻慧）

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