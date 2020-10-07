房價越漲越買？專家示警剛性需求最大風險

房市相當熱銷，房產專家章定煊在臉書表示，案場的人變多了，中古屋賣相好的有10幾組客人排隊看屋，看似台灣經濟振興，政府、業者以及屋主地主都相當開心，但他另有其他看法。

章定煊表示，因為學房地產，身邊總是有人詢問房市現況，這2年給出的答案都是「短期會漲，長期我不知道」，然後就有人問說該買房嗎？他卻感覺到恐懼，這麼多年來，民眾已經不相信經濟還能發揮看不見的手的功能，因為政府總是會把手伸進去，把房價往更不合理的方向推過去，所以房價長期會回到合理的價格，也成為房地產的笑話。

章定煊指出，不相信政府有誠意讓房價回到合理價格，甚至長期房價將繼續不合理漲下去，於是未購屋者開始恐懼，深怕再不買房將會後悔，這樣恐懼驅動下，好遠好遠的區位、好小好小的空間、好老好老的屋齡，都讓明知能力不足的購屋者成為屋奴，讓接下來的人生為房貸而活。

章定煊認為，雖然有人買房，他一定會說恭喜恭喜，但也有人疑問，若買這麼貴的房子，未來政府HOLD不住，怎麼辦？他說既然買了，就安心的住吧，時間能解決一切。但若是自己面對這問題，他認為，這不是很悲劇嗎？沒有買的，因為恐懼就衝進去買了。

章定煊感嘆，沒有買房的人因為恐懼而行動，但買了之後，還要擔心受怕，怕哪天不合理的房價會崩掉，「剛性需求…好可憐的需求」。

文章來源：章定煊臉書

（中時新聞網 呂承哲）