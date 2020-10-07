老屋不值錢！新舊房價差 愈往南愈大

南部新屋房價漲過頭？根據樂居調查全台各都會區新屋及中古屋房價，愈往南兩者價差愈大，其中，雙北價差在兩成以內，不過南、高卻達五成以上，顯示南台灣房價急漲，中古屋來不及跟進；此外，中南部房價低，新屋競爭力強，中古屋保值性可能較差。

樂居網以全台各地屋齡五年內新屋與屋齡10～30年的中古屋，比較兩者近一年大樓房價，發現愈往南部價格差異愈大，以台北市來說，新屋每坪80.1萬、中古屋平均每坪67.4萬，兩者價差19％；新北市新屋每坪37.9萬、中古屋每坪32.5萬，兩者價差更是全台最小的17％。

不過，新屋、中古屋兩者價差愈往南部南愈大，桃園30％、新竹34％、台中40％，而南部的高雄達51％、台南更高達57％。南部在近年房市一片火熱下，建商大力購地開發、平價買盤湧入，新屋大幅拉開與中古屋的價差。

樂居網創辦人李奕農表示，區域房價上漲初期，通常新案會先帶頭上漲，中古屋在初期會來不及跟上漲幅。到第二階段時，新案反應熱烈也帶動中古屋需求，中古屋房價才會連帶上漲。

不過，這也意味老屋保值性相對較差，中南部因為住宅平均單價、總價較低，民眾購屋大多傾向新屋，比較不喜歡購買中古屋，導致中古屋在市場相對不受青睞，屋主為了要出售，多會降價增加吸引力，使得新案及中古屋明顯拉開價差。