仲量趙正義：今年土地交易挑戰3千億

仲量聯行董事總經理趙正義6日在公布2020年第三季商用不動產市場季報時指出，低利和台商回流潮帶動不動產市場爆量，「不論土地、商用不動產，幾乎都用搶的！」熱度為歷年罕見。預期今年土地市場可望挑戰3,000億歷史最大量，另辦公室租賃也表現亮眼，預期明年將挑戰每坪月租2,900元、甚至3,000元歷史新高。

趙正義表示，後疫情時代各國辦公需求減少，租金都在下跌，只有台灣表現亮眼，需求增加帶動租金上漲。統計前三季商用不動產已成交破千億，創歷史新高，尤其第三季達711億，其中以富邦金買下王朝酒店規模最大。

土地市場方面，趙正義表示幾乎大家都用搶的，累計前三季成交額達2,370億元，超過歷年的全年交易金額，全年上看3,000億。

趙正義指出，這波需求來自實質產業需求，尤其台積電在台南擴廠，會有八千位員工進駐，也會帶動上下游產業；另外政府積極標售不動產，也帶動房地產成交爆量，他表示，今年下半年政府大案將扮演重要角色，估計會有四、五百億陸續招標，包括南港台電北儲、亞洲新灣區特貿三，將是南北兩大重要案子。

辦公租賃市場方面也令人驚豔，仲量聯行副總經理劉建宇表示，目前辦公空置率只有2％，創30年以來新低，租金也穩定上漲，平均每坪月租達2,810元創下19年新高。展望未來，劉建宇表示，到2022年的新供給都已租掉，中壽凱基大樓全部自用不會釋出，富邦遼寧大樓1.5萬坪除自用約7千坪，6千坪已租給渣打銀行做為未來總部，另全球人壽希望廣場有4,600坪已租掉，都顯示需求相當暢旺。他預估，明後年辦公室每坪月租將突破2,900元關卡，甚至再創歷史新高直逼3,000元大關。