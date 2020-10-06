台金聯平價宅十周年 100戶7日開賣

台灣金聯資產管理「平價住宅」專案堂堂進入第十年，2020年因疫情影響延至10月7日開始，至10月28日止的「感恩回饋 溫暖成家」，總計精選全台100戶超值平價住宅供民眾申購，更為慶祝十周年，擴大加碼抽獎總金額至400萬元，期為民眾圓一個成家夢。

台灣金聯公司董事長施俊吉表示，今年「平價住宅」十周年，特別挑選10的10倍，代表10年有成，共100戶給民眾申購，多數物件生活機能及交通都極為便利，因推出物件都屬自有物件，所以銷售價格具有優惠彈性空間，有購屋需求民眾可把握這次難得機會。

施俊吉強調，平價宅主要是要幫助民眾圓夢溫暖成家，申購手續非常簡單，可先上官網進行360度賞屋，也可依DM排定的時程前往實地看屋，若符合需求，只要向該公司繳交1,000元登記費及3萬元保證金，即完成申購登記手續，且每人可以不同戶別申請。同一物件若有多人登記，不必競價而採抽籤決定，未中籤者無息退還3萬元保證金，中籤後買賣價金可使用紙本「三倍券」繳交。

施俊吉指出，今年推出的100戶平價住宅，北北桃就占55戶，加上台中、台南及高雄，六都共有86戶，應可滿足民眾區域選擇的需求。進一步就房屋特色分析，最受民眾歡迎的捷運共構宅，今年有11戶，為歷次活動數量最多的一次，其中位於板橋江子翠捷運站共構宅、總價828萬元，北市三重菜寮站捷運共構宅二房及套房有6戶，去年完銷的捷運南勢角站「南方之星」共構商辦，因應民眾強烈需求，今年再釋出4戶。

另新北市板橋區重慶路豪邸、桃園市八德區高城八街大樓、竹北市福興一路大樓、台中市北區英士路大樓、台南市中西區五妃街華廈、高雄市楠梓區大學二十五路大樓，都是地段好、總價親民，經得起比較的好物件。

施俊吉說，該公司司為回饋外界長期對平價住宅活動的支持，除維持「1抽2送3免4保證」等四大好康回饋外，成交者今年可再加碼抽總金額達300萬元可扺買賣價金的獎項。申購人可獲免加價、免仲介費及免代書費等「三免」優惠，及平價住宅產權清楚、無海砂屋、無輻射屋及無事故屋等四大保證。

目前房貸利率為歷史最低點，民間資金豐沛，加上台灣防疫有成，房地產市場明顯復甦，尤其是法拍市場好屋難尋，熱門物件不僅投標人數多，且得標價常常超過前拍底價。施俊吉認為，這顯示目前是購屋置產溫暖成家的好時機，該公司提供優質又略低於市場行情的價格，民眾把握難得機會。

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